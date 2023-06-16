Еще один ребенок погиб в результате агрессии россии

09:44 18 мая Киев, Украина

На утро 18 мая, уже более 1460 детей пострадали в Украине в результате широкомасштабной вооруженной агрессии со стороны российской федерации.

Согласно данным Офиса генпрокурора, 482 детей стали жертвами агрессии рф, а по меньшей мере 978 детей получили ранения разной степени тяжести.



По состоянию на утро 18 мая более 1460 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров, 482 ребенка погибли и по меньшей мере 978 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 459, Харьковской - 277, Киевской - 128, Херсонской - 102, Запорожской - 90, Николаевской - 89, Черниговской - 70, Днепропетровской - 70, Луганской - 66.



17 мая в результате обстрела войском рф г. Херсон и пгт. Зеленовка Херсонской области погиб 5-летний мальчик и получил ранение 16-летний подросток.