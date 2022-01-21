Еще меньше воды: опустошение Белогорского водохранилища и поиск воды в Азовском море

17:19 05 Май Киев, Украина

Оккупационные власти Крыма решили пустить воду из Белогорского водохранилища в юго-восточные части полуострова. В результате уровень воды опустился на несколько сантиметров.

Учитывая размеры водохранилища и то, что спускать воду начали всего две недели назад, это значительный уровень.

“Воды из Белогорского водохранилища спускают больше, чем туда поступает, соответственно, уровень воды в нём стал заметно падать. И это только начало. Летом этот процесс будет происходить гораздо быстрее, а это значит, что запасы полезного объёма воды могут иссякнуть ещё быстрее, чем в прошлом году”, - рассказал о проблеме активист из общественного движения «Свободный Крым» Белогорского района Решад Меметов.

Активист также утверждает, что объем воды сейчас на водохранилище меньше чем год назад: “К началу мая общий суммарный объём воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 85,801 млн куб. м, что на 24,411 млн куб. м больше, чем месяц назад, но на 8,979 млн куб. м меньше, чем по состоянию на 1 мая 2020 года”.

Теперь и попытки российских властей найти воду под Азовским морем могут не принести результатов.

О возможности найти пресную воду под солеными водами моря рассказал учёный секретарь Института геологических наук НАН Украины – Руслан Гаврилюк.

Ученый поведал о том, что под Азовским морем, теоретически, может находиться вода. Однако вопрос заключается в ее пригодности к потреблению. Он приводит пример, что даже в южных областях Украины существует большая проблема с подземными водами, а именно с их количество и минерализацией.

По его словам, российская власть рассчитывает найти под Азовским морем подземные долины рек, связанные с Кубанью и Доном. Однако они находятся очень далеко от Керченского пролива и Крыма в целом. Также, тот факт, что эти реки активно используются на территории самой России, говорит о том, что они не дадут достаточного количества воды для целого полуострова.

Ученый предполагает, что история с нахождением воды под Азовским морем была придумана властями Кремля для крымчан, чтобы показать возможность решения проблемы. На самом же деле, воды в Крыму больше не станет.