Еще четырех украинских детей вместе с семьями вернули с временно оккупированных территорий

08:01 15 ноября Киев, Украина

Еще четырех украинских детей удалось вернуть с оккупированных россиянами территорий. Они вернулись вместе со своими семьями.

Об этом сообщил основатель Save Ukraine Николай Кулеба.

"В оккупации весь прошлый учебный год двое из этих детей учились в украинской школе онлайн, пока их селом постоянно проходили российские рейды. Во время таких занятий, мать юных украинцев смотрела в окно и следила, чтобы в дом не ворвались солдаты рф", - рассказал он.

В конце концов, по словам Кулебы, семья была вынуждена отдать детей в российскую школу, потому что военные угрожали родителям, что заберут их детей, отберут дом, а их депортируют.



В школе детей обязали завернуться во флаг рф и ходить в нем до конца уроков. В школьных коридорах дети постоянно видели таких солдат с оружием, которые стояли под классами и забирали на "воспитательные беседы" 10-летних детей за неосторожно сказанное "пожалуйста" в классе.

"К счастью, дети успели походить в российскую школу всего 4 дня, пока наши спасатели не забрали семью оттуда. Сейчас семьи уже пересекли границу Украины и находятся в безопасности. Теперь их ждет психологическое восстановление и постепенное возвращение к нормальной жизни", — написал Кулеба.

В общей сложности команда Save Ukraine вернула из россии и ВОТ уже 204 ребенка.