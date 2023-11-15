Еще четырех украинских детей вместе с семьями вернули с временно оккупированных территорий

Еще четырех украинских детей удалось вернуть с оккупированных россиянами территорий. Они вернулись вместе со своими семьями.
Об этом сообщил основатель Save Ukraine Николай Кулеба.
В конце концов, по словам Кулебы, семья была вынуждена отдать детей в российскую школу, потому что военные угрожали родителям, что заберут их детей, отберут дом, а их депортируют.
В школе детей обязали завернуться во флаг рф и ходить в нем до конца уроков. В школьных коридорах дети постоянно видели таких солдат с оружием, которые стояли под классами и забирали на "воспитательные беседы" 10-летних детей за неосторожно сказанное "пожалуйста" в классе.
В школе детей обязали завернуться во флаг рф и ходить в нем до конца уроков. В школьных коридорах дети постоянно видели таких солдат с оружием, которые стояли под классами и забирали на "воспитательные беседы" 10-летних детей за неосторожно сказанное "пожалуйста" в классе.
В общей сложности команда Save Ukraine вернула из россии и ВОТ уже 204 ребенка.
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