Еще 11 детей удалось вернуть в Украину из рф и оккупированных территорий

07:46 26 августа Киев, Украина

По украинским данным, рф могла вывезти из Украины 200-300 тысяч детей. Есть точная информация только о 19 499 депортированных несовершеннолетних. Всего удалось вернуть 373 детей.

В пятницу, 25 августа стало известно о том, что еще 11 детей удалось вернуть в Украину из российской федерации и оккупированных территорий.

Видео встречи с детьми были обнародованы на официальной странице благотворительной организации Save Ukraine в социальной сети Facebook.

В организации отметили, что всего смогли вернуть в Украину уже 161 ребенка.

Напомним, что российские захватчики продолжают незаконную депортацию украинских детей в россию из оккупированных территорий Украины. В частности, школьников из временно захваченных городов на востоке и юге нашего государства россияне вывезли в Кабардино-Балкарскую республику и Новосибирскую область. Об этом в четверг, 24 августа, сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Оккупанты совершают эти преступления под предлогом "отдыха и оздоровления"", - отмечают в ЦНС.

В ЦНС напомнили, что похищение детей является одной из составляющих геноцида, который россияне совершают против украинского народа.