ЕС требует повысить тарифы на электроэнергию для населения

11:33 08 декабря Киев, Украина

ЕС настаивает на пересмотре ценообразования на электроэнергию для конечного потребителя. От проведенных в этой сфере реформ будет зависеть дальнейшее финансирование МВФ.



Об этом заявил Глава Секретариата европейского энергетического сообщества Янез Копач.

"Внести изменения в методику ценообразования на электроэнергию поставщиков универсальных услуг (поставщики электроэнергии для населения, – прим.) и ограничить ПСО только бытовыми потребителями", - говорится в отчете Копача, обнародованном на сайте комитета ВР по вопросам энергетики.

Согласно рекомендациям Секретариата Энергосообщества, правительство параллельно должно обеспечить механизмы социальной защиты для уязвимых категорий потребителей. В отчете говорится, что поскольку домохозяйства в Украине по-прежнему получают электроэнергию по ценам существенно ниже, чем затраты на ее производство и доставку, на розничном рынке отсутствует какая-либо конкуренция.



Напомним, тарифы на электроэнергию для населения в Украине не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше чем средний тариф в Европе. По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.