ЕС требует повысить тарифы на электроэнергию для населения

ЕС настаивает на пересмотре ценообразования на электроэнергию для конечного потребителя. От проведенных в этой сфере реформ будет зависеть дальнейшее финансирование МВФ.
Об этом заявил Глава Секретариата европейского энергетического сообщества Янез Копач.
Согласно рекомендациям Секретариата Энергосообщества, правительство параллельно должно обеспечить механизмы социальной защиты для уязвимых категорий потребителей. В отчете говорится, что поскольку домохозяйства в Украине по-прежнему получают электроэнергию по ценам существенно ниже, чем затраты на ее производство и доставку, на розничном рынке отсутствует какая-либо конкуренция.
Напомним, тарифы на электроэнергию для населения в Украине не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше чем средний тариф в Европе. По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.
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