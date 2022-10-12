ЕС продлит статус защиты для украинских беженцев на год

08:01 11 октября Киев, Украина

Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и защиты украинским беженцам. Эти правила дают украинцам право на работу, жилье, образование, медицинскую помощь в странах ЕС.

Кроме того, вернувшиеся в Украину граждане не будут терять статус временной защиты в европейских странах, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон.



Правила будут продлены, по крайней мере, до марта 2024 года. Это будет сделано решением Еврокомиссии, отдельное решение стран ЕС в этом случае не нужно.



Йоганссон отметила, что вчерашние нападения на украинские города показали важность солидарности с Украиной.



Она также обратилась к тем украинцам, которые хотели сейчас вернуться в Украину, и напомнила, что для этого им не нужно отказываться от статуса временной защиты в ЕС. Вместо этого нужно просто сообщить местным властям о своем возвращении. Еврокомиссар подчеркнула, что если этим людям позже снова придется выезжать из Украины, им всегда будут рады в ЕС.



Известно, что после начала полномасштабной российской войны против Украины страны в ЕС запустили директиву для приема беженцев. Сначала правила действуют в течение одного года, но могут быть продлены еще на два года.



Ищущим защиты в ЕС не нужно проходить длительную процедуру предоставления убежища. Кроме того, у украинцев есть прямые права на социальные выплаты, образование, жилье и разрешение на работу.



По словам Йоханссон, около 4,2 миллионов украинцев в ЕС сейчас находятся под временной защитой.