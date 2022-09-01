ЕС открывает хаб для эвакуации украинских пациентов в польском Жешуве

В Жешуве начинает работу хаб для эвакуации украинцев, которых везут на лечение в другие страны Европы.
Об этом объявили на ежедневном брифинге Еврокомиссии.
Проект финансируется средствами Механизма гражданской защиты ЕС и является частью более широкой программы медицинской эвакуации, которую ЕС запустил ранее в этом году.
В этом центре пациентам будут круглосуточно обеспечивать уход и необходимую помощь, при необходимости - диагностику, вакцинацию и психологическую поддержку.
Участие в проекте принимает также Норвегия, не являющаяся членом ЕС - страна в рамках этой схемы будет обеспечивать еженедельные два эвакуационных рейса из Жешува в те страны, куда людей везут на лечение.
Спикер отметил, что с 11 марта на лечение в ЕС эвакуировали более 1100 украинских пациентов, их приняли в 18 странах - Германии, Франции, Ирландии, Италии, Дании, Швеции, Румынии, Люксембурге, Бельгии, Испании, Португалии, Нидерландах, Австрии, Норвегии. , Литве, Финляндии, Польше и Чехии.
Участие в проекте принимает также Норвегия, не являющаяся членом ЕС - страна в рамках этой схемы будет обеспечивать еженедельные два эвакуационных рейса из Жешува в те страны, куда людей везут на лечение.
Спикер отметил, что с 11 марта на лечение в ЕС эвакуировали более 1100 украинских пациентов, их приняли в 18 странах - Германии, Франции, Ирландии, Италии, Дании, Швеции, Румынии, Люксембурге, Бельгии, Испании, Португалии, Нидерландах, Австрии, Норвегии. , Литве, Финляндии, Польше и Чехии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии