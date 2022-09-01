ЕС открывает хаб для эвакуации украинских пациентов в польском Жешуве

15:21 01 сентября Киев, Украина

В Жешуве начинает работу хаб для эвакуации украинцев, которых везут на лечение в другие страны Европы.

Об этом объявили на ежедневном брифинге Еврокомиссии.





"Сегодня мы официально открываем хаб для эвакуации украинских пациентов в польском Жешуве", - сообщил представитель Балаш Ужвари.



Проект финансируется средствами Механизма гражданской защиты ЕС и является частью более широкой программы медицинской эвакуации, которую ЕС запустил ранее в этом году.

"Хаб будет безопасным пространством для пациентов, прибывающих из Украины, перед тем, как их перевезут в другую европейскую страну для дальнейшего лечения", - пояснил спикер.

В этом центре пациентам будут круглосуточно обеспечивать уход и необходимую помощь, при необходимости - диагностику, вакцинацию и психологическую поддержку.



Участие в проекте принимает также Норвегия, не являющаяся членом ЕС - страна в рамках этой схемы будет обеспечивать еженедельные два эвакуационных рейса из Жешува в те страны, куда людей везут на лечение.



Спикер отметил, что с 11 марта на лечение в ЕС эвакуировали более 1100 украинских пациентов, их приняли в 18 странах - Германии, Франции, Ирландии, Италии, Дании, Швеции, Румынии, Люксембурге, Бельгии, Испании, Португалии, Нидерландах, Австрии, Норвегии. , Литве, Финляндии, Польше и Чехии.