Эпопея с танкером "Делфи" подходит к концу

Многочисленные попытки поднять танкер "Делфи" сегодня, 26 августа увенчались успехом, судно поставлено на киль.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.
Также министр рассказал о мерах, предпринимаемых с целью экологической защиты:
Криклий также отметил профессиональную работу всех причастных к процессу поднятия "Делфи". "Специалисты ООО "Краншип", которые согласились поднять танкер и максимально быстро мобилизовали свои технические ресурсы, работают 24/7. Напомню, что только 21 июля после ряда неудачных попыток судовладельца "Делфи" поднять затонувшее судно, государство получило право на организацию подъема.
Напомним, танкер Delfi потерпел крушение у берегов Одессы осенью прошлого года. До июля ликвидировать аварию пытался судовладелец танкера. Но после неудачных попыток, в августе государство его устранила и взялась за дело сама.
Им на помощь пришли две авторитетные компании "Трансшип" и "Бруклин-Киев". "Трансшип" пообещал выполнить все необходимые работы, а "Бруклин-Киев" - их профинансировать.
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