Эпопея с книжным рынком "Петровка" продолжается

Глава инициативной группы Владислав Трубицин подал в мэрию Киева проект по возвращению территории книжного рынка в "руки" города. Как мы уже знаем, земля находится в собственности бизнесмена Вагифа Алиева, который принял решение убрать рынок, а на его месте построить торговый центр.
Под Киеврадой собралось 40 человек, никто специально не собирал людей, как говорит активист:
Предприниматели хорошо знают и помнят, как в Украине решают вопросы со спорными территориями, и морально готовы ко всему. "Если книжный рынок загорится, если пострадают продавцы или их имущество, это будет ответственность мэра Виталия Кличко и всей Киеврады", - заявил один из активистов с импровизированной трибуны.
Главное - разбудить киевлян
Проект решения в мэрии должны рассмотреть за пять дней. Его могут вернуть на доработку или одобрить. Как только второе произойдет, активисты начинают сбор подписей за сохранение рынка "Петровка", на все про все 30 дней. Как только, наберется 1 000 подписей - мэрия обязана рассмотреть документ и провести голосование.
Если обычную петицию можно поддержать онлайн, то в случае с подачей проекта от общины - это мероприятие полностью "живое". Поставить подпись можно, приехав на "Петровку" - 39 ряд, магазин "Моя книга".
Важно, чтобы у подписанта была столичная прописка, поскольку требование выдвигает именно киевская община.
Если обычную петицию можно поддержать онлайн, то в случае с подачей проекта от общины - это мероприятие полностью "живое". Поставить подпись можно, приехав на "Петровку" - 39 ряд, магазин "Моя книга".
Важно, чтобы у подписанта была столичная прописка, поскольку требование выдвигает именно киевская община.
Ночной клуб вместо школы
Предприниматели, работающие на "Петровке" десятилетиями, перекрывают возмущение ироничным смешком.
Предприниматели, работающие на "Петровке" десятилетиями, перекрывают возмущение ироничным смешком.
Среди сторонников ТРЦ звучит аргумент, якобы книги можно купить и в интернет-магазине, а огромный бумажный рынок сегодня бесполезен. "Где, по мнению этих людей, закупаются крупные онлайн -магазины, если не на Петровке?", - отвечают предприниматели.
Все присутствующие понимают, что переезд на Лесную означает конец: сюда не будут ездить люди, сюда не по карману переезжать самим продавцам. Книжный рынок перестанет существовать как таковой и обычные бумажные книги по адекватным ценам исчезнут даже с виртуальных полок.
Все присутствующие понимают, что переезд на Лесную означает конец: сюда не будут ездить люди, сюда не по карману переезжать самим продавцам. Книжный рынок перестанет существовать как таковой и обычные бумажные книги по адекватным ценам исчезнут даже с виртуальных полок.
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