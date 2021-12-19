Эпопея с книжным рынком "Петровка" продолжается

16:38 20 Июль Киев, Украина

Глава инициативной группы Владислав Трубицин подал в мэрию Киева проект по возвращению территории книжного рынка в "руки" города. Как мы уже знаем, земля находится в собственности бизнесмена Вагифа Алиева, который принял решение убрать рынок, а на его месте построить торговый центр.

Под Киеврадой собралось 40 человек, никто специально не собирал людей, как говорит активист:

"Это пока неключевая дата, мы только подаем проект решения. Но если нужно будет, здесь будет стоять и пять, и десять тысяч человек", - заявил Трубицин.

Предприниматели хорошо знают и помнят, как в Украине решают вопросы со спорными территориями, и морально готовы ко всему. "Если книжный рынок загорится, если пострадают продавцы или их имущество, это будет ответственность мэра Виталия Кличко и всей Киеврады", - заявил один из активистов с импровизированной трибуны. Главное - разбудить киевлян



Если обычную петицию можно поддержать онлайн, то в случае с подачей проекта от общины - это мероприятие полностью "живое". Поставить подпись можно, приехав на "Петровку" - 39 ряд, магазин "Моя книга".



Важно, чтобы у подписанта была столичная прописка, поскольку требование выдвигает именно киевская община. Проект решения в мэрии должны рассмотреть за пять дней. Его могут вернуть на доработку или одобрить. Как только второе произойдет, активисты начинают сбор подписей за сохранение рынка "Петровка", на все про все 30 дней. Как только, наберется 1 000 подписей - мэрия обязана рассмотреть документ и провести голосование.Если обычную петицию можно поддержать онлайн, то в случае с подачей проекта от общины - это мероприятие полностью "живое". Поставить подпись можно, приехав на "Петровку" - 39 ряд, магазин "Моя книга".Важно, чтобы у подписанта была столичная прописка, поскольку требование выдвигает именно киевская община.

"Чтобы проголосовать, паспорт не нужен. Вы должны указать Ф.И.О, место прописки, контактный номер, дату рождения и, собственно, поставить подпись", - рассказала Катерина Маркечко, представительница инициативной группы.

Ночной клуб вместо школы

Предприниматели, работающие на "Петровке" десятилетиями, перекрывают возмущение ироничным смешком. Предприниматели, работающие на "Петровке" десятилетиями, перекрывают возмущение ироничным смешком. "Книжный рынок, возможно, и не приносит таких денег в бюджет, как торговый центр. Но у него и задача другая. Он должен приносить прибыль в виде интеллектуального и культурного багажа", - говорит старожил "Петровки" Константин, - "По такому принципу мы можем снести и детсад, и школу, а на их месте построить ТРЦ или ночной клуб. Эти заведения не просят финансирования, еще и пополняют бюджет города".

Среди сторонников ТРЦ звучит аргумент, якобы книги можно купить и в интернет-магазине, а огромный бумажный рынок сегодня бесполезен. "Где, по мнению этих людей, закупаются крупные онлайн -магазины, если не на Петровке?", - отвечают предприниматели.



Все присутствующие понимают, что переезд на Лесную означает конец: сюда не будут ездить люди, сюда не по карману переезжать самим продавцам. Книжный рынок перестанет существовать как таковой и обычные бумажные книги по адекватным ценам исчезнут даже с виртуальных полок.



