Эпидемиологи настаивают на вакцинации от гриппа. Сколько стоит вакцина

Эпидемиологи страны единогласно настаивают на вакцинации от гриппа. Таким образом, говорят врачи, можно избежать осложнений, которые возможны из-за существующей пандемии коронавируса. К сожалению, стоимость вакцины от гриппа многим будет не по карману.
Так, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал вакцинироваться от сезонных штаммов гриппа. Это, по его словам, позволит избежать возможного сочетания гриппа и нового коронавируса COVID-19.
"Карантин не отменяет необходимости плановой вакцинации. И, тем более, необходимо вакцинироваться от сезонных штаммов гриппа. К тому же, нам необходима массовая вакцинация от гриппа, чтобы избежать возможного сочетания гриппа и COVID-19", — написал он в Facebook.
По словам главного санитарного врача, вакцинация от гриппа — "приоритет этого года".
Взрослым вакцина от гриппа вводится единоразово, даже если они это делают впервые. А детям вакцинацию проводят дважды. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.
"Я бы советовала вакцинироваться от гриппа, как медикам, так и другим группам населения, потому что, кроме групп риска, которым показана вакцинация, в любом случае, нужно охватить как можно большее количество людей вакцинацией для того, чтобы у нас не было сочетания инфекций гриппа и COVID-19. Потому что в таком случае и в такой интерпретации будут еще более серьезные осложнения и последствия перенесенного заболевания", — отметила врач.
По убеждению эпидемиолога, вакцинация убережет от тех инфекций, которых можно избежать.
"Но на самом деле цены на вакцину, которые я видела в Интернете, действительно, сумасшедшие. Это, конечно, другой вопрос. Я думаю, очень многих такая цена удивит и оттолкнет от вакцинации. Но в любом случае, вакцинация показана и, если есть средства, стоит это сделать", — подытожила она.
Цены в частных клиниках колеблются от 550 гривен за трехкомпонентную корейскую вакцину до 650 гривен за французскую четырехкомпонентную. Но в клиниках отмечают, что французская четырехкомпонентная вакцина от гриппа должна появиться в Украине через неделю-полторы. Поэтому желающим предлагают сделать предоплату в сумме 100 гривен.
Если вакцинироваться всей семьей, надо уточнять, будут ли скидки, обычно они составляют от 5% до 10%. Также можно договориться о приезде врача, который сможет сделать вакцинацию дома или в офисе. Такая услуга дополнительно будет стоить примерно 300 гривен.
Так, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал вакцинироваться от сезонных штаммов гриппа. Это, по его словам, позволит избежать возможного сочетания гриппа и нового коронавируса COVID-19.
"Карантин не отменяет необходимости плановой вакцинации. И, тем более, необходимо вакцинироваться от сезонных штаммов гриппа. К тому же, нам необходима массовая вакцинация от гриппа, чтобы избежать возможного сочетания гриппа и COVID-19", — написал он в Facebook.
По словам главного санитарного врача, вакцинация от гриппа — "приоритет этого года".
Взрослым вакцина от гриппа вводится единоразово, даже если они это делают впервые. А детям вакцинацию проводят дважды. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.
"Я бы советовала вакцинироваться от гриппа, как медикам, так и другим группам населения, потому что, кроме групп риска, которым показана вакцинация, в любом случае, нужно охватить как можно большее количество людей вакцинацией для того, чтобы у нас не было сочетания инфекций гриппа и COVID-19. Потому что в таком случае и в такой интерпретации будут еще более серьезные осложнения и последствия перенесенного заболевания", — отметила врач.
По убеждению эпидемиолога, вакцинация убережет от тех инфекций, которых можно избежать.
"Но на самом деле цены на вакцину, которые я видела в Интернете, действительно, сумасшедшие. Это, конечно, другой вопрос. Я думаю, очень многих такая цена удивит и оттолкнет от вакцинации. Но в любом случае, вакцинация показана и, если есть средства, стоит это сделать", — подытожила она.
Цены в частных клиниках колеблются от 550 гривен за трехкомпонентную корейскую вакцину до 650 гривен за французскую четырехкомпонентную. Но в клиниках отмечают, что французская четырехкомпонентная вакцина от гриппа должна появиться в Украине через неделю-полторы. Поэтому желающим предлагают сделать предоплату в сумме 100 гривен.
Если вакцинироваться всей семьей, надо уточнять, будут ли скидки, обычно они составляют от 5% до 10%. Также можно договориться о приезде врача, который сможет сделать вакцинацию дома или в офисе. Такая услуга дополнительно будет стоить примерно 300 гривен.
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