Энергосистема в Украине под контролем, но обстрелы вызывали отключения света

13:05 05 июня Киев, Украина

Согласно утреннему отчету, энергетическая ситуация в Украине находится под контролем, но из-за обстрелов со стороны россии в шести регионах происходят частичные отключения электричества.



Информацию об этом опубликовало Министерство энергетики 5 июня.



В результате новых обстрелов в Сумской и Донецкой областях более 20 тысяч потребителей остались без электроснабжения.



В Донецкой области из-за военных действий обесточены 35 населенных пунктов, а света лишились 13,2 тысячи потребителей. В Сумской области также произошло отключение электричества для 7,7 тысячи абонентов, как результат обстрелов, указывает сообщение.



Кроме того, в результате предыдущих обстрелов часть потребителей в Запорожской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях также остается без электричества.



В отчете также отмечается, что за прошедшие сутки был экспортирован 340 мегаватт-часов электроэнергии в Молдову. Коммерческий импорт из Словакии и Молдовы составил 6 187 мегаватт-часов.



За сутки объем газа в хранилищах вырос на 28,9 миллионов кубометров, достигнув общего запаса свыше 9,6 миллиарда кубометров.