Энергосистема Украины работает с резервом мощности - Минэнерго

12:38 15 июня Киев, Украина

Атомная генерация произвела почти половину потребленной электроэнергии, энергосистема работает с резервом мощности, сообщает Минэнерго по состоянию на 15 июня.

"Вчера (14 июня — ред.) на одной из АЭС Украины на 20 дней раньше определенного срока вышел из ремонта энергоблок, прибавивший энергосистеме 1000 МВт мощности. Всего за минувшие сутки атомная генерация произвела почти половину потребленной электроэнергии, энергосистема работает с резервом мощности. Генерация полностью покрывает потребности потребителей", - говорится в сообщении.

В результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС гидрогенерация производит меньше электроэнергии, чем планировалось. Днепрогэс-1 и Днепрогэс-2 работают с ограничениями.

"Специалисты Укргидроэнерго совместно с экспертами Минэнерго ищут технические решения, которые позволят обеспечивать постоянную работу этих станций в условиях пониженного уровня воды. Другие станции Днепровского каскада работают в плановом режиме", - пояснили в министерстве.

На юге продолжается ликвидация последствий наводнения, возникшего из-за подрыва плотины. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения для потребителей. В Херсонской области заживили 2 населенных пункта и более 800 потребителей, которые были отключены из-за подтопления. В Николаевской области заживили более 600 потребителей, 2 населенных пункта полностью, 2 — частично.



В Николаевской области из-за подтопления остаются обесточенными 1 населенный пункт полностью и 7 — частично, в Херсонской области — 4 населенных пункта. В городе Херсон без света – более 14 тыс. потребителей.

Из-за обстрелов в Донецкой, Сумской областях зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры. На Харьковщине из-за обстрелов повреждены распределительные сети — без света остались более 9 тысяч потребителей. Из-за предварительных обстрелов остается без света часть потребителей в Херсонской, Запорожской, Черниговской областях. Энергетики работают там, где это позволяет ситуация безопасности. В сутки удалось вернуть свет для почти 5 тысяч потребителей. Большинство из них – это абоненты в Сумской и Херсонской областях.



По данным Минэнерго, коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 345 МВт*ч. Экспорт отсутствует.