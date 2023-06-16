Энергосистема Украины работает с резервом мощности - Минэнерго

Атомная генерация произвела почти половину потребленной электроэнергии, энергосистема работает с резервом мощности, сообщает Минэнерго по состоянию на 15 июня.
В результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС гидрогенерация производит меньше электроэнергии, чем планировалось. Днепрогэс-1 и Днепрогэс-2 работают с ограничениями.
На юге продолжается ликвидация последствий наводнения, возникшего из-за подрыва плотины. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения для потребителей. В Херсонской области заживили 2 населенных пункта и более 800 потребителей, которые были отключены из-за подтопления. В Николаевской области заживили более 600 потребителей, 2 населенных пункта полностью, 2 — частично.
В Николаевской области из-за подтопления остаются обесточенными 1 населенный пункт полностью и 7 — частично, в Херсонской области — 4 населенных пункта. В городе Херсон без света – более 14 тыс. потребителей.
В Николаевской области из-за подтопления остаются обесточенными 1 населенный пункт полностью и 7 — частично, в Херсонской области — 4 населенных пункта. В городе Херсон без света – более 14 тыс. потребителей.
Из-за обстрелов в Донецкой, Сумской областях зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры. На Харьковщине из-за обстрелов повреждены распределительные сети — без света остались более 9 тысяч потребителей. Из-за предварительных обстрелов остается без света часть потребителей в Херсонской, Запорожской, Черниговской областях. Энергетики работают там, где это позволяет ситуация безопасности. В сутки удалось вернуть свет для почти 5 тысяч потребителей. Большинство из них – это абоненты в Сумской и Херсонской областях.
По данным Минэнерго, коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 345 МВт*ч. Экспорт отсутствует.
По данным Минэнерго, коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 345 МВт*ч. Экспорт отсутствует.
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