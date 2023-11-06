Энергосистема Украины: обеспечение потребностей и прогнозы

15:18 06 ноября Киев, Украина

В воскресенье, 5 ноября, вечерний максимум потребления был на 2,3% выше, чем в предыдущее воскресенье, 29 октября. Электроэнергии , произведенной украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех потребителей, и если не будет обстрелов, то оснований для ограничений в энергосистеме нет.





Отмечается, что 5 ноября среднесуточная температура была на 1,1°C выше, чем во вторник 31 октября - 12,6°C против 11,5°C. Вечерний максимум потребления электроэнергии вчера был выше на 2,3% по сравнению с воскресеньем 29 октября.



По данным компании, 6 ноября в системе зафиксирован профицит – избыток производимой электроэнергии. Причина – активная работа электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВСЭ) (в некоторых регионах погода не только ветреная, но и солнечная). Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго" Отмечается, что 5 ноября среднесуточная температура была на 1,1°C выше, чем во вторник 31 октября - 12,6°C против 11,5°C. Вечерний максимум потребления электроэнергии вчера был выше на 2,3% по сравнению с воскресеньем 29 октября.По данным компании, 6 ноября в системе зафиксирован профицит – избыток производимой электроэнергии. Причина – активная работа электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВСЭ) (в некоторых регионах погода не только ветреная, но и солнечная).

"Чтобы сохранить баланс между потреблением и производством и избежать ограничения работы электростанций на ВИЭ "Укрэнерго", обратился к польскому оператору энергосистемы PSE с запросом на оказание аварийной помощи в виде срочной закупки излишков украинской электроэнергии в течение 3 дневных часов общим объемом 900 МВт/час", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что эта мера помогает избежать расходов на компенсацию ограничения работы объектов ВИЭ.



В компании сообщили, что после текущего ремонта вернулся в работу блок на одной из теплоэлектростанций (ТЭС). Поэтому электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей.

"Укрэнерго" не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились. Если у вас отсутствует электроэнергия – причины смотрите в личном кабинете потребителя или на сайте вашего облэнерго", – говорится в сообщении.

Экспорт/импорт

Сегодня импорт электроэнергии осуществляется в дневные и вечерние часы (период максимального потребления) из Словакии и Румынии. Общий объем 2572 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 281 МВт.



Экспорт осуществляется в Словакию, Молдову и Румынию в ночные часы (суточный минимум потребления) общим объемом 700 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 266 МВт.



Обесточение в регионах

Ночью 6 ноября действием защиты отключалась высоковольтная линия в западном регионе. Обесточились бытовые и юридические потребители "Львовоблэнерго". Через 1 час 12 мин энергопитание потребителей было восстановлено в полном объеме.



Всего из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 427 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам есть отключение в Днепропетровской, Запорожской, Черниговской областях.



Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.