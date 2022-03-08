Энергодар: тысячи людей вышли попрощаться с двумя защитниками, погибшими во время штурма АЭС

12:52 07 Март Киев, Украина

В Энергодаре прощаются с погибшими героями Евгением Уколовым и Михаилом Фроликовым. Они мужественно защищали Запорожскую АЭС от российских оккупантов.



Об этом сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов.



В городе прощаются с защитниками, отдавшими жизнь для того, чтобы не допустить катастрофы. В ходе штурма погибли военнослужащие Национальной гвардии Украины Евгений Уколов, Михаил Фроликов и Юрий Квач. Еще двое находятся в реанимации.



Храбрым бойцам удалось обезвредить один танк противника со всем экипажем.



Запорожская АЭС – атомная электростанция, расположенная на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области в городе Энергодар.\