Энергодар: тысячи людей вышли попрощаться с двумя защитниками, погибшими во время штурма АЭС

В Энергодаре прощаются с погибшими героями Евгением Уколовым и Михаилом Фроликовым. Они мужественно защищали Запорожскую АЭС от российских оккупантов.
Об этом сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
В городе прощаются с защитниками, отдавшими жизнь для того, чтобы не допустить катастрофы. В ходе штурма погибли военнослужащие Национальной гвардии Украины Евгений Уколов, Михаил Фроликов и Юрий Квач. Еще двое находятся в реанимации.
Храбрым бойцам удалось обезвредить один танк противника со всем экипажем.
Запорожская АЭС – атомная электростанция, расположенная на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области в городе Энергодар.\
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