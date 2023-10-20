Энергетики продолжают готовить энергосистему к зиме

Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, пока достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах тепловой, гидро- и атомной генерации.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
В ведомстве проинформировали, что из-за обстрелов в Донецкой области обесточивались 4 населенных пункта, в Днепропетровской области - 2 населенных пункта. Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
В ведомстве проинформировали, что из-за обстрелов в Донецкой области обесточивались 4 населенных пункта, в Днепропетровской области - 2 населенных пункта. Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
В частности, в Запорожье заживили многоквартирный дом, который был обесточен в результате недавней ракетной атаки. Свет вернули всем потребителям.
Также в результате технологических нарушений обесточены потребители в Запорожской и Одесской областях. Из-за неблагоприятных погодных условий без света остается часть потребителей в Киевской области.
Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС
В Херсоне за прошедшие сутки подключили 22 точки доступа, обесточенные после подтопления. Без света остаются 1,5 тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.
Ситуация на ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным и составляет 15,71 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Также в результате технологических нарушений обесточены потребители в Запорожской и Одесской областях. Из-за неблагоприятных погодных условий без света остается часть потребителей в Киевской области.
Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС
В Херсоне за прошедшие сутки подключили 22 точки доступа, обесточенные после подтопления. Без света остаются 1,5 тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.
Ситуация на ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным и составляет 15,71 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
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