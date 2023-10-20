Энергетики продолжают готовить энергосистему к зиме

11:48 20 октября Киев, Украина

Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, пока достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах тепловой, гидро- и атомной генерации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.



В ведомстве проинформировали, что из-за обстрелов в Донецкой области обесточивались 4 населенных пункта, в Днепропетровской области - 2 населенных пункта. Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

"Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности. Всего за сутки энергетики заживили 16,5 тысячи потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой и Запорожской областях", — говорится в сообщении.

В частности, в Запорожье заживили многоквартирный дом, который был обесточен в результате недавней ракетной атаки. Свет вернули всем потребителям.



Также в результате технологических нарушений обесточены потребители в Запорожской и Одесской областях. Из-за неблагоприятных погодных условий без света остается часть потребителей в Киевской области.



Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС

В Херсоне за прошедшие сутки подключили 22 точки доступа, обесточенные после подтопления. Без света остаются 1,5 тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.



Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным и составляет 15,71 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.