Энергетики компании ДТЭК вернули свет 774 тысячам семей
18:19 07 ноября Киев, Украина
За неделю с 31 октября по 6 ноября работники ДТЭК
возобновили свет 774 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за террористических обстрелов рф гражданских объектов в Киеве, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, 7 ноября.
"31 октября из-за террористических атак была повреждена энергетическая инфраструктура в Киеве и Киевской области. Энергетики ДТЭК за день возобновили электроснабжение 394 тысяч клиентов в Киеве и 270 тысяч в Киевской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Донецкой области, где боевые действия стабильно интенсивны, свет вернули 72 тысячам семей. На Днепропетровщине - почти 36 тысячам.
"Без света пока остаются 95 населенных пунктов Донецкой области. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети обязательно вернут свет в дома всех жителей области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - сообщили в компании Рината Ахметова.
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