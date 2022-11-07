Энергетики компании ДТЭК вернули свет 774 тысячам семей

18:19 07 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, 7 ноября. За неделю с 31 октября по 6 ноября работники ДТЭК возобновили свет 774 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за террористических обстрелов рф гражданских объектов в Киеве, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях.Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, 7 ноября.

"31 октября из-за террористических атак была повреждена энергетическая инфраструктура в Киеве и Киевской области. Энергетики ДТЭК за день возобновили электроснабжение 394 тысяч клиентов в Киеве и 270 тысяч в Киевской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Донецкой области, где боевые действия стабильно интенсивны, свет вернули 72 тысячам семей. На Днепропетровщине - почти 36 тысячам.