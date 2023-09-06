Энергетический рекорд Украины: ЕС оказал аварийную помощь из-за пикового потребления

17:18 22 августа Киев, Украина

Во вторник, 22 августа, национальный оператор электроэнергетики Украины - Укрэнерго , объявил о новом рекорде потребления электроэнергии в стране.

Вечерний пик потребления, зафиксированный вчера, 21 августа, превысил предыдущий рекорд, установленный 16 августа, на 1,3%.

В ответ на непреодолимый спрос на электроэнергию в период с 18:00 до 22:00, Укрэнерго прибегло к экстренной помощи от энергетических систем Польши и Румынии. За этот период было импортировано рекордное количество энергии - 2000 МВт-ч.



Представители Укрэнерго подчеркнули, что аварийная помощь является последним и наиболее дорогостоящим экстренным мероприятием для стабилизации энергосистемы. Важно отметить, что такие действия позволили избежать отключения потребителей от электропитания, что всегда является приоритетом.



Сегодня в Украине также происходит небольшой импорт электроэнергии из соседних стран. Словакия и Молдова предоставляют незначительные объемы электроэнергии в утренние и вечерние часы, с пиковой мощностью до 356 МВт. Экспорт электроэнергии в данный момент не осуществляется.