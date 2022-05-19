“Елочный баттл” — живые деревья против искусственных

06:59 18 декабря Киев, Украина

Уже совсем скоро перед украинцами станет выбор, какую купить елку - живую или искусственную? Госагентство лесных ресурсов сравнило плюсы и минусы искусственных новогодних красавиц против живых.

У лесоводов елку можно приобрести на любой вкус и предпочтения, можно купить елку прямо в лесу или у лесничества на елочной площадке. А кто-то все равно преимущество предоставляет искусственному дереву, считая, что приобретя искусственную елку, он или она поддерживает экологию. Да или нет? Давайте рассмотрим все плюсы и минусы обоих вариантов“, — говорится в сообщении.



Указано, что натуральное дерево имеет следующие преимущества:



🌲Запах хвои. Живая зеленая красавица выделяет большое количество фитонцидов, которые прекрасно очищают воздух от вредных бактерий;

🌲Хвоя богата аскорбиновой кислотой, которая поддерживает иммунитет;

🌲Незабываемая атмосфера праздника и воспоминания из детства;

🌲После праздников можно использовать ее в качестве корма для животных в зоопарках, сварить мыло, сделать отвары.

🌲 Выращивание елок в специальных лесных хозяйствах создает рабочие места для украинцев, тогда как искусственные елки преимущественно производят в Китае, а украинцам от этого никакой пользы;

🌲 После утилизации живое дерево, в отличие от пластикового, перегнивает в земле и не наносит вреда природе.



Недостатки живых елок такие:

🔴“Срок службы”. Живое дерево необходимо покупать ежегодно;

🔴 Осыпавшаяся, оставляя на полу иглы.



Преимущества искусственной елки следующие:

🌲Можно использовать многократно и легко устанавливать;

🌲 Большой выбор;

🌲 Отсутствие игл на полу, сокращается время уборки после праздников;

🌲 Удобство хранения до следующего Нового года.



Недостатки искусственных елок такие:

🔴 Вредное воздействие материалов, из которых сделаны новогоднее дерево;

🔴 Искусственные елки собирают пыль;

🔴 При многократном использовании елка портится и теряет первозданный вид;

🔴 Часто их производят из пластика, содержащего хлор. Такой пластик не поддается переработке. И даже если елку изготовили из безопасного полиэтилена, он все равно может содержать токсичные красители или клей. Это также наносит вред окружающей среде как при производстве, так и при утилизации;

🔴По мнению “Greenpeace”, производство и утилизация искусственных деревьев вредит природе гораздо сильнее, чем заготовка живых с плантаций новогодних деревьев. Пластик не разлагается.