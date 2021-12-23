Елка с панорамой на Киев: в столице появится еще одна новогодняя красавица

Завтра, 24 декабря на панорамной площадке возле Арки дружбы народов в Киеве зажгут елку, вокруг которой будут размещены качели с панорамой на столицу.
Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
По словам генерального директора Центрального парка культуры и отдыха Киева Артема Сауляка, в этом году зимняя локация на территории Арки дружбы народов будет поражать еще большими масштабами и особым оформлением.
По словам генерального директора Центрального парка культуры и отдыха Киева Артема Сауляка, в этом году зимняя локация на территории Арки дружбы народов будет поражать еще большими масштабами и особым оформлением.
Гендиректор Центрального парка культуры и отдыха Киева добавил, что обустройство новогодней локации происходит при поддержке Департамента культуры Киевской городской госадминистрации.
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