Елка с панорамой на Киев: в столице появится еще одна новогодняя красавица

20:40 23 Декабрь Киев, Украина

Завтра, 24 декабря на панорамной площадке возле Арки дружбы народов в Киеве зажгут елку, вокруг которой будут размещены качели с панорамой на столицу.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.



По словам генерального директора Центрального парка культуры и отдыха Киева Артема Сауляка, в этом году зимняя локация на территории Арки дружбы народов будет поражать еще большими масштабами и особым оформлением.

«В скором времени состоится официальное открытие новогодней локации и зажжение огней на елке. Вокруг новогоднего дерева будут размещены качели с панорамой на столицу. Киевляне и гости города смогут погрузиться в праздничную атмосферу и насладиться приятной прогулкой на панорамной площадке у Арки дружбы народов», – отметил Сауляк.

Гендиректор Центрального парка культуры и отдыха Киева добавил, что обустройство новогодней локации происходит при поддержке Департамента культуры Киевской городской госадминистрации.