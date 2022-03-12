16:19 19 октября Киев, Украина





Во время рабочего визита Президента Украины в Турецкую Республику первая леди Елена Зеленская посетила Istanbul Artist Residency (İAR) – художественный проект, созданный украинской художницей Полиной Семочкиной и коллекционером искусства Халилом Ибрагимом Чавушоглу.



Главная идея проекта – развитие международных отношений через культуру и искусство. Елена Зеленская посетила Istanbul Artist Residency, созданную украинкой в Стамбуле Во время рабочего визита Президента Украины в Турецкую Республику первая леди Елена Зеленская посетила Istanbul Artist Residency (İAR) – художественный проект, созданный украинской художницей Полиной Семочкиной и коллекционером искусства Халилом Ибрагимом Чавушоглу.Главная идея проекта – развитие международных отношений через культуру и искусство.



Как рассказала первой леди художница, она верит в то, что Стамбул – город, расположенный одновременно в Европе и Азии, сможет объединить и мир. Ее глобальная идея – создать в Стамбуле международный центр искусства и достойно представлять миру современных украинских художников.



Весь процесс работы в Резиденции – это своеобразный перформанс, где зритель может увидеть, как создаются работы, и пообщаться с художниками. Проект реализован при поддержке Генерального консульства Украины в Стамбуле.



Елена Зеленская также осмотрела выставку «Вечность сейчас», на которой представлены работы 10 художников из разных стран мира. Концепция проeкта была создана приглашенным куратором İAR 2020 украинкой Еленой Граб и описывает вечность через палимпсест – рукопись или фрагмент письменного материала, позже переписанный поверх утраченного ранее письма, где каждый слой или текст определяет свое временное положение через определенные культурные и групповые воспоминания.