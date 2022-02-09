Елена Зеленская организовала экскурсии в Мариинский дворец для слабослышащих детей

В Международную неделю глухих первая леди Украины Елена Зеленская пригласила детей и взрослых с нарушениями слуха посетить Мариинский дворец. Для них были организованы экскурсии на жестовом языке.
Мариинский дворец посетили учащиеся специальной общеобразовательной школы-интерната № 18 г. Киева для слабослышащих детей, а также дети и взрослые из общественных организаций, которые занимаются помощью и социальной адаптацией людей с нарушениями слуха. Впервые глухие люди имели возможность не просто осмотреть залы и комнаты дворца, но и ознакомиться с его историей с помощью жестовой речи.
Мариинский дворец – церемониальная резиденция Президента Украины – был открыт для широкой публики 4 сентября 2020 года, впервые после 12 лет реставрации. Все желающие могут посетить дворец в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00. А каждый четверг по инициативе первой леди Елены Зеленской в Мариинском дворце проводятся бесплатные экскурсии для школьников.
Мариинский дворец посетили учащиеся специальной общеобразовательной школы-интерната № 18 г. Киева для слабослышащих детей, а также дети и взрослые из общественных организаций, которые занимаются помощью и социальной адаптацией людей с нарушениями слуха. Впервые глухие люди имели возможность не просто осмотреть залы и комнаты дворца, но и ознакомиться с его историей с помощью жестовой речи.
Мариинский дворец – церемониальная резиденция Президента Украины – был открыт для широкой публики 4 сентября 2020 года, впервые после 12 лет реставрации. Все желающие могут посетить дворец в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00. А каждый четверг по инициативе первой леди Елены Зеленской в Мариинском дворце проводятся бесплатные экскурсии для школьников.
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