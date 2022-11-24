Электроснабжение всех критических объектов возобновлено — Минэнерго

09:46 24 ноября Киев, Украина

На утро 24 ноября электроснабжение объектов критической инфраструктуры в Украине удалось возобновить, украинские АЭС должны возобновить работу до вечера.



Об этом на телемарафоне заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Утром мы смогли объединить энергосистему, и она уже сейчас работает как единая. На сегодняшний день уже запитаны объекты критической инфраструктуры по всей стране", — рассказал он.

По словам чиновника, после того, как вечером удастся подключить атомные электростанции к электрической сети и возобновить их нормальную работу, в Украине ожидается сокращение дефицита электроэнергии.

"Мы будем увеличивать объем генерации в течение дня. Мы рассчитываем, что к вечеру у нас заработают атомные станции и выдают электроэнергию в сеть. Это значительно сократит дефицит", — отметил Галущенко.

Министр также добавил, что 23 ноября в результате российских атак Украина пережила блекаут

По данным ОП подключить удалось: