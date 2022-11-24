Электроснабжение всех критических объектов возобновлено — Минэнерго

На утро 24 ноября электроснабжение объектов критической инфраструктуры в Украине удалось возобновить, украинские АЭС должны возобновить работу до вечера.
Об этом на телемарафоне заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Об этом на телемарафоне заявил министр энергетики Герман Галущенко.
По словам чиновника, после того, как вечером удастся подключить атомные электростанции к электрической сети и возобновить их нормальную работу, в Украине ожидается сокращение дефицита электроэнергии.
Министр также добавил, что 23 ноября в результате российских атак Украина пережила блекаут.
По данным ОП подключить удалось:
- Киев (жителям левого берега вернули воду, без света остается 70% населения столицы);
- Киевскую (1125 населенных пунктов остаются без света);
- Львовскую(Львов со светом, водой и теплом, в городе действуют плановые отключения);
- Одесскую (возобновлено электропитание объектов критической инфраструктуры, электротранспорт в первой половине дня ходить не будет);
- Запорожскую;
- Черновицкую (в области действуют почасовые отключения);
- Черниговщину;
- Волынь,
- Ровенщину,
- Черкасщину (большинство потребителей уже с электричеством, сложная ситуация в Умани и районе, а также Чигирине. В области действуют аварийные отключения),
- Ивано-Франковщину (одновременно введены графики аварийных отключений, графики почасовых отключений и специальные графики аварийных отключений),
- Тернопольщину,
- Хмельниччину,
- Харьковщину,
- Николаевщину,
- Днепропетровщину (до 50% потребителей области с электричеством),
- Кировоградщину (подключена критическая инфраструктура),
- Винницкую область.
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