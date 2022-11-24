Электроснабжение всех критических объектов возобновлено — Минэнерго

09:46 24 ноября Киев, Украина

На утро 24 ноября электроснабжение объектов критической инфраструктуры в Украине удалось возобновить, украинские АЭС должны возобновить работу до вечера.

Об этом на телемарафоне заявил министр энергетики Герман Галущенко.
"Утром мы смогли объединить энергосистему, и она уже сейчас работает как единая. На сегодняшний день уже запитаны объекты критической инфраструктуры по всей стране", — рассказал он.
По словам чиновника, после того, как вечером удастся подключить атомные электростанции к электрической сети и возобновить их нормальную работу, в Украине ожидается сокращение дефицита электроэнергии.
"Мы будем увеличивать объем генерации в течение дня. Мы рассчитываем, что к вечеру у нас заработают атомные станции и выдают электроэнергию в сеть. Это значительно сократит дефицит", — отметил Галущенко.
Министр также добавил, что 23 ноября в результате российских атак Украина пережила блекаут.
 
По данным ОП подключить удалось:
  • Киев (жителям левого берега вернули воду, без света остается 70% населения столицы);
  • Киевскую (1125 населенных пунктов остаются без света);
  • Львовскую(Львов со светом, водой и теплом, в городе действуют плановые отключения);
  • Одесскую (возобновлено электропитание объектов критической инфраструктуры, электротранспорт в первой половине дня ходить не будет);
  • Запорожскую;
  • Черновицкую (в области действуют почасовые отключения);
  • Черниговщину;
  • Волынь,
  • Ровенщину,
  • Черкасщину (большинство потребителей уже с электричеством, сложная ситуация в Умани и районе, а также Чигирине. В области действуют аварийные отключения),
  • Ивано-Франковщину (одновременно введены графики аварийных отключений, графики почасовых отключений и специальные графики аварийных отключений),
  • Тернопольщину,
  • Хмельниччину,
  • Харьковщину,
  • Николаевщину,
  • Днепропетровщину (до 50% потребителей области с электричеством),
  • Кировоградщину (подключена критическая инфраструктура),
  • Винницкую область.