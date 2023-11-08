Электроснабжение под угрозой: ситуация в энергосистеме в восточных регионах

Российские вооруженные силы нанесли атаку на одну из украинских теплоэлектростанций, сообщила компания "Укрэнерго" в среду.
По данным "Укрэнерго", на данный момент в 431 населенном пункте нет электричества из-за военных действий и других факторов. Также отмечены повреждения в электросетях облэнерго в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся с учетом безопасности и с разрешения военных.
Однако производство электроэнергии на украинских электростанциях остается достаточным для удовлетворения потребностей всех потребителей. Вчера в энергосистеме был зафиксирован профицит электроэнергии.
Однако производство электроэнергии на украинских электростанциях остается достаточным для удовлетворения потребностей всех потребителей. Вчера в энергосистеме был зафиксирован профицит электроэнергии.
В настоящее время Украина также экспортирует электроэнергию в Словакию, Молдову и Румынию в ночное время (минимальное потребление в сутки) на общую мощность 3 042 МВт-ч, с максимальной мощностью в некоторые часы до 353 МВт.
В то же время происходит импорт электроэнергии в Украину из Словакии и Румынии в дневное и вечернее время (период максимального потребления) на общую мощность 2 175 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 385 МВт.
В то же время происходит импорт электроэнергии в Украину из Словакии и Румынии в дневное и вечернее время (период максимального потребления) на общую мощность 2 175 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 385 МВт.
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