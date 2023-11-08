Электроснабжение под угрозой: ситуация в энергосистеме в восточных регионах

12:18 08 ноября Киев, Украина

Российские вооруженные силы нанесли атаку на одну из украинских теплоэлектростанций, сообщила компания "Укрэнерго" в среду.

"Вчера вечером была атака на одну из теплоэлектростанций в восточном регионе. Несмотря на повреждения оборудования, электростанция продолжает работать, и отключения потребителей не произошло", - говорится в заявлении.

По данным "Укрэнерго", на данный момент в 431 населенном пункте нет электричества из-за военных действий и других факторов. Также отмечены повреждения в электросетях облэнерго в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся с учетом безопасности и с разрешения военных.



Однако производство электроэнергии на украинских электростанциях остается достаточным для удовлетворения потребностей всех потребителей. Вчера в энергосистеме был зафиксирован профицит электроэнергии.

"Для поддержания баланса между производством и потреблением, а также операционной безопасности энергосистемы, польский оператор энергосистемы PSE с 11:00 до 14:00 в течение дня оказывал аварийную помощь, закупая излишки украинской электроэнергии на общую сумму 480 МВт-ч", - сообщили в компании.

В настоящее время Украина также экспортирует электроэнергию в Словакию, Молдову и Румынию в ночное время (минимальное потребление в сутки) на общую мощность 3 042 МВт-ч, с максимальной мощностью в некоторые часы до 353 МВт.



В то же время происходит импорт электроэнергии в Украину из Словакии и Румынии в дневное и вечернее время (период максимального потребления) на общую мощность 2 175 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 385 МВт.