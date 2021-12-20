Электронный реестр строительства

"Новый Реестр находится исключительно в собственности государства. Отныне каждый объект будет вноситься в Реестр с уникальным идентификатором. Это позволит привязать к объекту все необходимые документы", — говорится в сообщении.

"Новый Реестр находится исключительно в собственности государства. Отныне каждый объект будет вноситься в Реестр с уникальным идентификатором. Это позволит привязать к объекту все необходимые документы", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, каждый объект будет вноситься в реестр с уникальным идентификатором. Это позволит привязать к объекту все разрешительные документы, градостроительную и проектную документацию, сведения об участниках строительства, фото и другую информацию.

Новый реестр дает возможность получения данных о правах собственности и землю благодаря электронному взаимодействию между реестрами, добавили в пресс-службе.

Публичный портал государственной электронной системы в сфере строительства будет предоставлять открытый доступ к сведениям нового Реестра строительной деятельности, а также актуальную статистику относительно предоставляемых услуг, обновляется в реальном времени.