Электронный реестр строительства

Украинцев застраховали от недобросовестных застройщиков, появился новый портал государственной электронной системы строительства, который будет вести реестр строительной деятельности, таким образом, каждый желающий может узнать информацию о строительном объекте.
Как отметили в пресс-службе, каждый объект будет вноситься в реестр с уникальным идентификатором. Это позволит привязать к объекту все разрешительные документы, градостроительную и проектную документацию, сведения об участниках строительства, фото и другую информацию.
Новый реестр дает возможность получения данных о правах собственности и землю благодаря электронному взаимодействию между реестрами, добавили в пресс-службе.
Публичный портал государственной электронной системы в сфере строительства будет предоставлять открытый доступ к сведениям нового Реестра строительной деятельности, а также актуальную статистику относительно предоставляемых услуг, обновляется в реальном времени.
Новый реестр дает возможность получения данных о правах собственности и землю благодаря электронному взаимодействию между реестрами, добавили в пресс-службе.
Публичный портал государственной электронной системы в сфере строительства будет предоставлять открытый доступ к сведениям нового Реестра строительной деятельности, а также актуальную статистику относительно предоставляемых услуг, обновляется в реальном времени.
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