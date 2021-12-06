Электронные больничные вместо бумажных больничных листов

11:02 29 Март Киев, Украина

В ближайшее время в Украине электронные больничные вытеснят полностью бумажные больничные листы. Данное нововведение поможет свести к минимуму коррупцию в этой области.





По его словам, такой больничный лист сможет получить пациент, который есть в электронной системе здравоохранения, известна его история, у него также есть история обращений к врачу. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Ярослав Кучер По его словам, такой больничный лист сможет получить пациент, который есть в электронной системе здравоохранения, известна его история, у него также есть история обращений к врачу.

"Мы должны видеть, кто выписал, когда, какой диагноз, обращался ли ранее пациент к врачу, или он вчера появился в системе и врач просто по своему желанию выписывает эти листы... Для того, чтобы снизить все риски, нам было важно, чтобы это стало электронно", - рассказал Кучер.

Напомним, Верховная Рада обязала Кабинет Министров ввести Электронный реестр больничных с 1 февраля 2021 года. Парламент принял соответствующий проект постановления №4243.



Ранее в Министерстве здравоохранения анонсировали, что полноценно электронные больничные начнут работать в начале 2021 года.