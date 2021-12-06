Электронные больничные вместо бумажных больничных листов

В ближайшее время в Украине электронные больничные вытеснят полностью бумажные больничные листы. Данное нововведение поможет свести к минимуму коррупцию в этой области.
Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Ярослав Кучер.
По его словам, такой больничный лист сможет получить пациент, который есть в электронной системе здравоохранения, известна его история, у него также есть история обращений к врачу.
По его словам, такой больничный лист сможет получить пациент, который есть в электронной системе здравоохранения, известна его история, у него также есть история обращений к врачу.
Напомним, Верховная Рада обязала Кабинет Министров ввести Электронный реестр больничных с 1 февраля 2021 года. Парламент принял соответствующий проект постановления №4243.
Ранее в Министерстве здравоохранения анонсировали, что полноценно электронные больничные начнут работать в начале 2021 года.
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