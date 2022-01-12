Электроэнергия по 1,68 грн за кВт/ч останется до конца июня

15:35 28 Апрель Киев, Украина

На сегодняшнем заседании парламентарии приняли решение о продлении существующих тарифов на электроэнергию еще на два месяца. Так, тариф на электроэнергию остается 1,68 грн за кВт/ч до конца июня.

"Правительство продолжает механизм действия ПСО до 30 июня. Кроме того, новые правила устанавливают, что государственные компании Энергоатом и Укргидроэнерго будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника в виде ГП Гарантированный покупатель", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, с 1 января в Украине отменили льготные тарифы на электричество, в том числе и за первые 100 кВт-ч. Минэнерго объяснило повышение цен на электричество тем, что это помогло избежать стремительного роста цен с января.