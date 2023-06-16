Электроэнергия отсутствует в нескольких регионах Украины - Минэнерго

15:09 30 мая Киев, Украина

Несколько регионов Украины оказались обесточеными из-за непогоды и обстрелов. В результате неблагоприятных погодных условий, десятки населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях лишились электричества.



В то же время, в Донецкой области, в результате обстрелов, без света осталось 6 населенных пунктов.



Также некоторые потребители в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях остались без электроснабжения.



Информацию о проблеме электроснабжения подтвердила пресс-служба Министерства энергетики.



В связи с предыдущими обстрелами, часть потребителей в Запорожской, Херсонской и Черниговской областях также осталась без света.



Ремонтные бригады работают в тех районах, где безопасность позволяет проведение работ.



По данным отчета, в Запорожской области без электроснабжения находятся 12 населенных пунктов, а в Днепропетровской - 31, в результате непогоды.