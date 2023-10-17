Электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, достаточно для нужд во время отопительного сезона

Электроэнергии , производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей во время отопительного периода.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
В компании отмечают, что сегодня, 17 октября, Украина импортирует электроэнергию только в течение часа вечером из Молдовы, общим объемом 10 МВт-час. В то же время, экспорт осуществляется в Словакию и Молдову в ночные и дневные часы (период активной работы солнечных электростанций) с общим объемом 3829 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт.
Суточный максимум потребления электроэнергии 16 октября был зафиксирован днем в 11:40.
В компании отмечают, что сегодня, 17 октября, Украина импортирует электроэнергию только в течение часа вечером из Молдовы, общим объемом 10 МВт-час. В то же время, экспорт осуществляется в Словакию и Молдову в ночные и дневные часы (период активной работы солнечных электростанций) с общим объемом 3829 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт.
Суточный максимум потребления электроэнергии 16 октября был зафиксирован днем в 11:40.
В "Укрэнерго" также проинформировали, что из-за непогоды частично обесточены 3 населенных пункта в Кировоградской области, а из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 450 населенных пунктов.
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