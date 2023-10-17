Электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, достаточно для нужд во время отопительного сезона

11:59 17 октября Киев, Украина

Электроэнергии , производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей во время отопительного периода.





В компании отмечают, что сегодня, 17 октября,



Суточный максимум потребления электроэнергии 16 октября был зафиксирован днем в 11:40. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" В компании отмечают, что сегодня, 17 октября, Украина импортирует электроэнергию только в течение часа вечером из Молдовы, общим объемом 10 МВт-час. В то же время, экспорт осуществляется в Словакию и Молдову в ночные и дневные часы (период активной работы солнечных электростанций) с общим объемом 3829 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт.Суточный максимум потребления электроэнергии 16 октября был зафиксирован днем в 11:40.

"Причина - совпадение двух факторов: ощутимое похолодание в течение суток и начало рабочей недели. Вчера среднесуточная температура была почти на 6 °C ниже, чем в предыдущий рабочий день, пятницу, 13 октября (8°C против 13,9°C ).Показатель максимума вчера был на 5,4% выше суточного максимума пятницы. Показатель максимума вчера был на 5,4% выше суточного максимума пятницы", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" также проинформировали, что из-за непогоды частично обесточены 3 населенных пункта в Кировоградской области, а из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 450 населенных пунктов.