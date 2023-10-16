ЕКУ просит патриарха Варфоломея учредить специальную церковную структуру для украинцев в Европе

Европейский конгресс украинцев (ЕКУ) обратился к патриарху Варфоломею с просьбой основать специальную церковную структуру, которая опекалась бы православными украинцами в странах Европы и имела бы неразрывную связь с Вселенским престолом и Православной церковью Украины.
Об этом в Фейсбуке сообщил Павел Садоха – вице-президент Всемирного конгресса украинцев по Западной Европе, Председатель Союза украинцев в Португалии.
Соответствующее письмо было передано непосредственно патриарху Вселенского (Константинопольского) патриархату во время его визита в Испанию и перед Богослужением с православными украинцами в Мадриде.
Садоха добавил, что в речи к украинцам патриарх Варфоломей заявил, что в следующем году посетит Киев и планирует предложить Папе Франциску провести совместную встречу в Украине.
Напомним, во время визита в Эстонию (12-20 сентября), посвященного 100-летию получения Томоса Эстонской Апостольской Православной Церковью, Вселенский патриарх Варфоломей пообщался с украинскими верующими и пожелал украинцам победы в борьбе за свободу.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии