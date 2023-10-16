ЕКУ просит патриарха Варфоломея учредить специальную церковную структуру для украинцев в Европе

11:48 16 октября Киев, Украина

Европейский конгресс украинцев (ЕКУ) обратился к патриарху Варфоломею с просьбой основать специальную церковную структуру, которая опекалась бы православными украинцами в странах Европы и имела бы неразрывную связь с Вселенским престолом и Православной церковью Украины.

Об этом в Фейсбуке сообщил Павел Садоха – вице-президент Всемирного конгресса украинцев по Западной Европе, Председатель Союза украинцев в Португалии.



Соответствующее письмо было передано непосредственно патриарху Вселенского (Константинопольского) патриархату во время его визита в Испанию и перед Богослужением с православными украинцами в Мадриде.

«В этой структуре, тип которой Вы, верим, лучше всего определите, мы хотели бы ощущать живую связь с Константинополем и Киевом, бережно сохранять и развивать нашу веру, добрые дела, любовь к Богу и своей Родине-Украине. Верим и знаем, что Вы, Ваше Всесвятость – верный и твердый друг Украины, вместе с нашим Предстоятелем, Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всей Украины Эпифанием найдете наилучшее решение этого вопроса», – говорится в обращении.

Садоха добавил, что в речи к украинцам патриарх Варфоломей заявил, что в следующем году посетит Киев и планирует предложить Папе Франциску провести совместную встречу в Украине.



Напомним, во время визита в Эстонию (12-20 сентября), посвященного 100-летию получения Томоса Эстонской Апостольской Православной Церковью, Вселенский патриарх Варфоломей пообщался с украинскими верующими и пожелал украинцам победы в борьбе за свободу.