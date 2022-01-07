Экс-президент Назарбаев с дочерьми и их семьями покинул Казахстан - СМИ

13:59 07 Январь Киев, Украина

Учитывая угрожающую ситуацию в стране, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в срочном порядке покинул страну, прихватив с собой троих дочерей и их семьи. Как сообщил Оrda.kz, из близких родственников Назарбаева в Казахстане остался лишь его престарелый брат Болат. По некоторым данным, специальный борт с Назарбаевым направился в ОАЭ, где расположена часть недвижимости семьи. Так завершилась эпоха великого и почитаемого Назарбаева. Как сказал мудрец, «гибели предшествует гордость, и падению – высокомерие». Увы, это не первый крах власти.

Накануне произошло задержание одного из членов семьи – племянника Назарбаева Самата Абиша, который до последнего времени занимал пост первого заместителя главы Комитета Национальной безопасности.

После того, как власти республики добились ухода Назарбаева из политики, столицу Казахстана перестали официально называть "Нур-Султан". К городу вернулось старое название Астана, что по-казахски значит "столица".