Экспонаты Львовского исторического музея теперь доступны в 3D-формате

15:02 13 июля Киев, Украина

Теперь каждый желающий может совершить виртуальную прогулку по Львовскому историческому музею и увидеть 64 достопримечательности разных отделов музея.

Проект реализован в рамках инновационного проекта «Иммерсивная платформа «Музей в 3D».

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.



Среди наработок проекта - мобильный приложение и интерактивная печатная сувенирная продукция (открытки). Посетителям музеев нужно просто скачать приложение, выбрать там свой комплект открыток, навести камеру смартфона на открытку с элементами дополненной реальности.

«Изображения буквально оживает, аудиогид параллельно рассказывает историю музейного экспоната. То, что обычно экспонируют за стеклом, или из-за временных особенностей хранят в фондах, теперь можно рассмотреть под любым углом. Команда проекта разработала 7 комплектов 3D-открыток с Каменицы Корнякта, Музея-Арсенала, Палаццо Бандинелли, Музея освободительной борьбы Украины, Музея истории Львова, Музея истории Украины, Музея истории науки и техники, Музея «Литературный Львов нач. ХХ в.» и Мемориальных музеев Романа Шухевича и Евгения Коновальца. Кроме того, все экспонаты размещены в коллекции ресурса Sketchfab», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 3D-туры с виртуальной экспозицией с ресурса Matterport существенно отличаются от уже созданных в Украине, ведь благодаря фотограмметрии конечное изображение гораздо качественнее и четче.



Результатом нескольких месяцев работы стало то, что 10 отделов Львовского исторического музея теперь доступны из любой точки мира.



В горсовете отметили, что сайт проекта «Музей в 3D» стал ядром всей платформы, содержит всю информацию, а также простые инструкции, которые позволят всем пользователям быстро освоить новый формат коммуникации с музеем. Это позволит развивать неформальное образование, усиливать имидж музеев в Украине и за ее пределами, будет способствовать инновационному развитию туризма.



Задача проекта - не просто виртуализировать музеи, а благодаря такому популяризированию музейных сокровищ вернуть посетителей в выставочные залы, в интересном и новом формате рассказать историю уникальных экспонатов, усилить музейные институции качественной сувенирной продукцией, которая впоследствии позволит обеспечить дополнительный финансовый доход.



Результаты инновационного проекта «Иммерсивная платформа «Музей в 3D» презентовали SKEIRON совместно с командой Львовского исторического музея при поддержке Украинского культурного фонда.