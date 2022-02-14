Эксперт рассказал о рисках нелегального трудоустройства в Европе

Популярный сегодня заработок за границей стал причиной появления мошенников, желающих заработать на доверчивых украинцах.
Об этом рассказал эксперт по противодействию торговле людьми Игорь Тридуб.
Последннее время в Европе участились случаи лишения нелегально работающих украинцев заработанных денег при возвращении домой, после чего также следует депортация.
В лучшем случае нелегалов просто разворачивают и отправляют домой без права въезда.
В худшем случае такой работник, в Германии, например, может получить уголовное наказание, а в Польше понести административную ответственность.
Кроме того, украинцев при возвращении домой все чаще лишают заработанных нелегально денег.
"В Германии, например, есть случаи, когда у украинцев на границе спрашивают: деньги есть? Откуда? Заработал? Все ясно. Забирают деньги и депортируют с запретом въезда на несколько лет", – сказал Тридуб.
По словам эксперта, наши сограждане, выезжающие за рубеж на нелегальную работу, подвергаются очень серьезным рискам. При отсутствии договора с работодателем или его копии может произойти что угодно. Не будет соответствовать вид работы, количество заработанных денег, условия труда, проживания.
Также существует большой риск столкнуться с нелегальным агентством-посредником, которое обманом выманит деньги.
В лучшем случае нелегалов просто разворачивают и отправляют домой без права въезда.
В худшем случае такой работник, в Германии, например, может получить уголовное наказание, а в Польше понести административную ответственность.
Кроме того, украинцев при возвращении домой все чаще лишают заработанных нелегально денег.
"В Германии, например, есть случаи, когда у украинцев на границе спрашивают: деньги есть? Откуда? Заработал? Все ясно. Забирают деньги и депортируют с запретом въезда на несколько лет", – сказал Тридуб.
По словам эксперта, наши сограждане, выезжающие за рубеж на нелегальную работу, подвергаются очень серьезным рискам. При отсутствии договора с работодателем или его копии может произойти что угодно. Не будет соответствовать вид работы, количество заработанных денег, условия труда, проживания.
Также существует большой риск столкнуться с нелегальным агентством-посредником, которое обманом выманит деньги.
Кроме того, фальшивые агентства по трудоустройству предоставляют разные варианты трудоустройства:
по времени,
по нагрузкам,
по видам работ,
по странам.
по времени,
по нагрузкам,
по видам работ,
по странам.
Также стали выдвигать низкие требование к работникам по состоянию здоровья и знанию языков.
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