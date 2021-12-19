Экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой" и Dzidzio стали заслуженными артистами Украины

15:15 24 Август Киев, Украина

Во время торжеств на Софийской площади в честь Дня независимости, Владимир Зеленский присвоил звание "Народный артист Украины" двум деятелям искусства.

Звание заслуженного артиста Украины присвоено белорусскому музыканту, экс-лидеру группы "Ляпис Трубецкой" Сергею Михалку.

Известно, что Михалок с 2014 года живет в Украине и является автором песни "Воины света", ставшей гимном Майдана в 2013-2014 годах.



Кроме того, звание заслуженного артиста президент также присвоил украинскому музыканту Михаилу Хоме, которые выступает под сценическим именем Dzidzio.