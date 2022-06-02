"Экскурсия, которая никогда не состоится": во Львове провели акцию в память о детях, погибших от российской агрессии

07:50 02 июня Киев, Украина





Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Львова Андрей Садовый . В центре Львова состоялась акция под названием "Экскурсия по Львову, которая никогда не состоится". На площади Рынок выстроили пустые школьные автобусы как символ убитых россиянами украинских детей.Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Львова Андрей Садовый .

"Школьные автобусы на площади Рынок пустые. 243 ребенка больше никогда не приедут во Львов. Российские оккупанты убивают детей, женщин, мирных жителей. Они должны ответить за каждую отнятую жизнь. Сегодня весь мир должен объединиться, чтобы остановить эти страшные преступления”, – пишет он.

По словам главы Львова, прежде всего эта акция важна как напоминание мира о том, что каждый день из-за войны в Украине погибают невинные

дети.

В автобусах лежат игрушки, рюкзаки и бейджики с именами.