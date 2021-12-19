Эксклюзив от Минюста - подарочные сертификаты в СИЗО

14:35 24 Июль Киев, Украина

Глава Минюста Денис Малюська, сообщил о новой услуге ведомства, теперь все желающие могут приобрести подарочный сертификат в платную камеру следственного изолятора.

"Этот день настал !! Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может, наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания!" - написал министр.

Чиновник также подчеркнул, что "хоть и пост шуточный, сама услуга - не шутка".



В частности, клиентам предлагается приобрести сертификат при помощи компьютера или смартфона.



Для этого нужно:

перейти по этой ссылке

выбратьь следственный изолятор

выбрать количество дней заключения (в днях, неделях или месяцах) и стоимость

оплатить услугу

распечатать сертификат и квитанцию, которые поступят клиенту на электронную почту

подарок готов!

"Я не уверен, что где-то в других странах нет платных камер в следственных изоляторах, а вот подарочные сертификаты - точно наш эксклюзив", - отметил Малюська.

Чиновник также добавил, что сертификат действует в течение шести месяцев после покупки. По его словам, если в течение указанного срока человек, получивший сертификат в подарок, не взят под стражу и не попадет в СИЗО , средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующем следственному изолятору.

"Мы клиентоориентированные: Расположение в центре города;

Круглосуточная охрана;

Уменьшение риска подхватить коронавирус;

Возможность отвлечься от социальных сетей и гаджетов;

Трехразовое питание; Платные камеры Киева, Чернигова, Львова, Черновцов, Хмельницкого, Винницы, Харькова, Житомира, Ивано-Франковска, Днепра и других городов Украины ждут именинников. Путешествуй по Украине", - резюмировал министр.

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