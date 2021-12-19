Эксклюзив от Минюста - подарочные сертификаты в СИЗО

Глава Минюста Денис Малюська, сообщил о новой услуге ведомства, теперь все желающие могут приобрести подарочный сертификат в платную камеру следственного изолятора.
Чиновник также подчеркнул, что "хоть и пост шуточный, сама услуга - не шутка".
В частности, клиентам предлагается приобрести сертификат при помощи компьютера или смартфона.
Для этого нужно:
- перейти по этой ссылке
- выбратьь следственный изолятор
- выбрать количество дней заключения (в днях, неделях или месяцах) и стоимость
- оплатить услугу
- распечатать сертификат и квитанцию, которые поступят клиенту на электронную почту
- подарок готов!
Чиновник также добавил, что сертификат действует в течение шести месяцев после покупки. По его словам, если в течение указанного срока человек, получивший сертификат в подарок, не взят под стражу и не попадет в СИЗО, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующем следственному изолятору.
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