Эколог рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС

16:24 06 июня Киев, Украина

Подрыв Каховской ГЭС и затопление территорий будут иметь значительные последствия для людей и экологии. В частности , возникнут проблемы с водоснабжением в близлежащих населенных пунктах, из-за затопления свалок и гибели животных начнут развиваться возбудители инфекций. К

Кроме того, когда снизится уровень водохранилища, погибнет большое количество беспозвоночных, моллюсков, ракообразных, а на затопленных территориях живут редкие животные, и есть угроза потерять целые виды.



Об этом рассказал эколог, эксперт Сети защиты национальных интересов ANTS Олег Листопад.



По его словам, проблемы возникнут в бассейне Днепра выше и ниже разрушенной плотины.

"Выше плотины Днепра уровень водохранилища снизится. Днепр же останется — в основном русле продолжит свое течение. Но водозаборы не будут достигать этого основного русла. Поэтому придется для больших городов в срочном порядке делать водозаборы, протаскивать туда трубы или иным образом решать вопросы водообеспечение", - сказал эколог.

Что касается нижнего течения и воды, то, по словам эколога, огромная масса органических веществ попадет на ту территорию, которая будет затоплена.

"Это будет техногенное наводнение. Будут затоплены выгребные ямы, Свалки, животные погибнут. И вся эта органика в теплое время приведет к тому, что там начнут развиваться возбудители всяких инфекций. Будут затоплены колодцы и источники. Когда вода сойдет, этими источниками водоснабжения нельзя будет пользоваться. Так же не сразу после того, как вода сойдет, будет качественная вода в Днепре. И ниже, там где водозаборы идут из Днепра — тоже большой вопрос как быстро по Днепром как источником водоснабжения можно будет пользоваться", – сказал он.

По словам эколога, это будет огромный объем работы для гигиенистов.

"Даже там, где можно будет воду очищать, нужно будет добавлять в нее огромное количество веществ. В частности, соединения хлора, алюминия. Это больше всего коснется тех городков, расположенных на берегах Каховского водохранилища. Никополь в частности, из больших городов", — сказал эколог.

Он подчеркнул, что остановить этот поток воды не удастся - нужно просто ждать, пока уровень воды сверху снизится, а снизу вода заполнит все низины.

"Там ниже дельта Днепра, озера, заливы, Буг на себя часть воды заберет. Поэтому однозначно сказать, как будет развиваться сценарий затопления ниже плотины — сложно", — сказал эколог.

Листопад отметил, что когда снизится уровень водохранилища, оголятся сотни гектаров месторождений.

"Там больше не будет рыбы, мы потеряем беспозвоночных, моллюсков, ракообразных, это огромный ущерб. Мы вернемся к 1950 году. За время существования водохранилища там произошла адаптация экосистемы к новым условиям, теперь она регрессирует к предыдущим условиям. Это стресс для экосистемы", – сказал он.

Также, по словам эколога, могут быть непредсказуемыми почвы, которые сейчас оголятся — в случае жары, ветров регионы могут накрыть пылевыми, песчаными бурями.