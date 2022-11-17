Екатерину II в обмен на херсонского енота: на сайте Офиса Президента появилась петиция

19:04 17 ноября Киев, Украина

зоопарка, Украинцы предлагают обменять памятник Екатерине II в Одессе на енота, которого рашисты украли из херсонского петиция с соответствующим предложением появилась на сайте Офиса Президента.

Петиция стремительно набирает голоса. За два дня ее подписали уже более 2600 человек. Всего надо собрать 25 тысяч подписей, на что дается 92 дня. Украинцев просят приобщаться, чтобы наконец от памятника Екатерине была какая-то польза.





Еще до петиций представитель Одесской ОВА Сергей Братчук предложил россиянам обменять животное на 10 "чмобиков". Это не единственная петиция, созданная в защиту похищенного зверя. В другой также требуют вернуть животное – обменом или по любой другой договоренности.Еще до петиций представитель Одесской ОВА Сергей Братчук предложил россиянам обменять животное на 10 "чмобиков".

Что за енот?

Российские оккупанты перед бегством из Херсона забрали во временно оккупированный Крым большую часть коллекции местного зоопарка Херсона. 5 ноября директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков заявил, что таким образом животных решили "эвакуировать" по приказу коллаборанта Владимира Сальдо. Более того, Зубков обнародовал видео, как ворует енотов.