ЕИБ выделит средства на модернизацию метро Киева

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и власти Киева подписали документ, предусматривающий восстановление и модернизацию транспортной инфраструктуры столицы. Оценочная стоимость проекта - 450 миллионов евро.
Об этом сообщает пресс-служба ЕИБ.
Благодаря данному проекту, Киев перестанет зависеть от российских вагонов и соответствующих запасных частей.
Отмечается, что в настоящее время 80% вагонов киевского метрополитена - российского производства, причем более половины из них нуждаются в модернизации, обновлении или замене.
Об этом сообщает пресс-служба ЕИБ.
Благодаря данному проекту, Киев перестанет зависеть от российских вагонов и соответствующих запасных частей.
Отмечается, что в настоящее время 80% вагонов киевского метрополитена - российского производства, причем более половины из них нуждаются в модернизации, обновлении или замене.
Также Киев и девелоперский филиал Группы ЕИБ (EIB Global) начнут подготовку ряда других проектов. В частности, расширение Киевского метрополитена с ориентировочной стоимостью более 500 миллионов евро, и реконструкция социального жилья, пострадавшего от ударов рф.
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