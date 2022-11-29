ЕИБ выделит средства на модернизацию метро Киева

09:14 29 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба ЕИБ.



Благодаря данному проекту, Киев перестанет зависеть от российских вагонов и соответствующих запасных частей.



Отмечается, что в настоящее время 80% вагонов киевского метрополитена - российского производства, причем более половины из них нуждаются в модернизации, обновлении или замене. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и власти Киева подписали документ, предусматривающий восстановление и модернизацию транспортной инфраструктуры столицы. Оценочная стоимость проекта - 450 миллионов евро.Об этом сообщает пресс-служба ЕИБ.Благодаря данному проекту, Киев перестанет зависеть от российских вагонов и соответствующих запасных частей.Отмечается, что в настоящее время 80% вагонов киевского метрополитена - российского производства, причем более половины из них нуждаются в модернизации, обновлении или замене.

"Партнерство признает острую необходимость инвестировать более 450 миллионов евро, чтобы помочь Киеву модернизировать свой подвижной состав метро и покончить с прежней зависимостью города от поставок из россии", - говорится в сообщении ЕИБ.

Также Киев и девелоперский филиал Группы ЕИБ (EIB Global) начнут подготовку ряда других проектов. В частности, расширение Киевского метрополитена с ориентировочной стоимостью более 500 миллионов евро, и реконструкция социального жилья, пострадавшего от ударов рф.