Египет разрешил посещение культурных достопримечательностей

С 1 сентября Египет открывает для посещения часть туристических объектов. В частности, музеи, пирамиды, храмовые комплексы.
Кроме того, с 1 сентября будут сняты все ограничения для египтян и иностранцев на поездки между провинциями и городами. С октября восстановят круизы по Нилу.
Так, на первом этапе снятия ограничений объекты показа будут работать с максимальной загрузкой в 50%. Предусматривается, что Каирский музей сможет обслуживать не более 200 посетителей в час, другие музеи - не более сотни, а пирамиды - не более 15.
Также установили и новые правила обслуживания туристических групп. Так, количество экскурсантов не должно превышать 25 человек, гиды обязаны носить маску и по возможности использовать в работе аудиосистему для обеспечения социальной дистанции между туристами.
Кроме того, власти Египта объявили о снижении до 31 октября стоимость билетов на посещение объектов Верхнего Египта на 50 процентов. Ожидается, что это будет стимулировать быстрое восстановление туризма в Луксор и Асуан.
Отметим, культурный туризм и речные круизы в Египте были приостановлены в начале августа: объекты показа закрыли, а отдыхающих не выпускали за пределы курортных зон.
Так, на первом этапе снятия ограничений объекты показа будут работать с максимальной загрузкой в 50%. Предусматривается, что Каирский музей сможет обслуживать не более 200 посетителей в час, другие музеи - не более сотни, а пирамиды - не более 15.
Также установили и новые правила обслуживания туристических групп. Так, количество экскурсантов не должно превышать 25 человек, гиды обязаны носить маску и по возможности использовать в работе аудиосистему для обеспечения социальной дистанции между туристами.
Кроме того, власти Египта объявили о снижении до 31 октября стоимость билетов на посещение объектов Верхнего Египта на 50 процентов. Ожидается, что это будет стимулировать быстрое восстановление туризма в Луксор и Асуан.
Отметим, культурный туризм и речные круизы в Египте были приостановлены в начале августа: объекты показа закрыли, а отдыхающих не выпускали за пределы курортных зон.
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