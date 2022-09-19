Единый реестр оружия может начать работу до конца октября – МВД

Единый реестр оружия может начать работу в Украине до конца октября. В реестре будут указывать единицу оружия, его регистрационный номер, образец отстрелянного шара, а также ФИО владельца, его дату и место рождения, фото.
Об этом сообщил замминистра МВД Игорь Бондаренко.
По словам Бондаренко, функционал реестра будет предполагать, что владелец оружия может создать электронный кабинет. Там можно будет подать заявку на приобретение и хранение оружия, смену места хранения, посмотреть информацию о сроках подачи документов и актуализировать данные.
Алгоритм регистрации оружия будет похож на процесс регистрации транспортного средства и получения водительского удостоверения, говорит замминистра МВД.
Единый регистр оружия будет в публичном доступе. Пока его тестируют. При вводе в эксплуатацию должен получить аттестат соответствия КСЗИ (комплексная система защиты информации), который выдает Госспецсвязи.
Кроме того, разрешение на оружие должно отражаться в Действии, сейчас работают над технической реализацией этого замысла. Таким образом, планируют проверять, например, охотников: их учет хотят автоматизировать для борьбы с браконьерством.
Также Игорь Бондаренко выразил надежду, что в законе о свободном владении оружием для гражданских предусмотрена модель легализации трофейного оружия, если она не будет иметь уголовного следа.
В настоящее время в Украине насчитывается более миллиона владельцев огнестрельного оружия, добавил он.
Закон о владении оружием для гражданских Верховная Рада поддержала в первом чтении, сейчас его дорабатывают. Этот закон обещали принять в течение лета или осени.
Около 60% участников опроса в «Дие» поддержали легализацию оружия для личной защиты в начале июня.
В то же время, по данным социологического исследования группы «Рейтинг», легализацию оружия поддерживают 58% украинцев, 39% против.
По словам Бондаренко, функционал реестра будет предполагать, что владелец оружия может создать электронный кабинет. Там можно будет подать заявку на приобретение и хранение оружия, смену места хранения, посмотреть информацию о сроках подачи документов и актуализировать данные.
Алгоритм регистрации оружия будет похож на процесс регистрации транспортного средства и получения водительского удостоверения, говорит замминистра МВД.
Единый регистр оружия будет в публичном доступе. Пока его тестируют. При вводе в эксплуатацию должен получить аттестат соответствия КСЗИ (комплексная система защиты информации), который выдает Госспецсвязи.
Кроме того, разрешение на оружие должно отражаться в Действии, сейчас работают над технической реализацией этого замысла. Таким образом, планируют проверять, например, охотников: их учет хотят автоматизировать для борьбы с браконьерством.
Также Игорь Бондаренко выразил надежду, что в законе о свободном владении оружием для гражданских предусмотрена модель легализации трофейного оружия, если она не будет иметь уголовного следа.
В настоящее время в Украине насчитывается более миллиона владельцев огнестрельного оружия, добавил он.
Закон о владении оружием для гражданских Верховная Рада поддержала в первом чтении, сейчас его дорабатывают. Этот закон обещали принять в течение лета или осени.
Около 60% участников опроса в «Дие» поддержали легализацию оружия для личной защиты в начале июня.
В то же время, по данным социологического исследования группы «Рейтинг», легализацию оружия поддерживают 58% украинцев, 39% против.
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