Единая информационная система социальной сферы – что это

Министерство социальной политики с 1 октября введет во всех регионах Украины Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС), которая позволит внутренне перемещенным лицам получать услуги по месту своего фактического пребывания.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Это позволяет централизовать назначение, начисление и выплаты для ВПЛ, что значительно ускорит получение помощи и решение проблемных вопросов переселенцев", - говорится в сообщении.

Благодаря ЕИССС органы соцзащиты будут предоставлять услуги независимо от того, какой адрес указан у человека в документах.

"Например, когда человек переехал из города Харьков, получил справку ВПЛ во Львове, а затем переместился в Тернополь, то все вопросы он сможет решить в фактическом месте пребывания. В условиях полномасштабной войны мы должны максимально обезопасить наших людей и упростить для них предоставление услуг", – пояснила Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Так, внутренние переселенцы в любом региональном управлении социальной защиты могут:

быстро изменить в справке ВПЛ неактуальное место жительства;

исправить ошибочные или некорректные данные в заявлении на получение справки ВПЛ;

выяснить и устранить причину задержки пособия на проживание.

Единая информационная система социальной сферы завершает этап тестирования в Житомирской, Ровенской и Винницкой областях.

Кроме того, продолжается подключение сотрудников управления соцзащиты из других областей для ее внедрения по всей стране.