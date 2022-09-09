Единая информационная система социальной сферы – что это

Министерство социальной политики с 1 октября введет во всех регионах Украины Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС), которая позволит внутренне перемещенным лицам получать услуги по месту своего фактического пребывания.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Благодаря ЕИССС органы соцзащиты будут предоставлять услуги независимо от того, какой адрес указан у человека в документах.
Так, внутренние переселенцы в любом региональном управлении социальной защиты могут:
- быстро изменить в справке ВПЛ неактуальное место жительства;
- исправить ошибочные или некорректные данные в заявлении на получение справки ВПЛ;
- выяснить и устранить причину задержки пособия на проживание.
Единая информационная система социальной сферы завершает этап тестирования в Житомирской, Ровенской и Винницкой областях.
Кроме того, продолжается подключение сотрудников управления соцзащиты из других областей для ее внедрения по всей стране.
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