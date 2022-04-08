Джоан Роулинг опубликовала новую сказку 

17:45 10 ноября Киев, Украина

Опубликована рукопись известной писательницы Джоан Роулинг , пролежавшая на чердаке 10 лет, сказка "Икабог" уже поступила в продажу.

Автор также отметила, что в создании иллюстраций к сказке о страшном монстре и жителях сказочной страны Корнукопии принимали участие дети от 7 до 12 лет.



Об этом Роулинг сообщила на своей странице в Twitter во вторник, 10 ноября.

Книга опубликована на русском, английском, упрощенном китайском, французском, итальянском, немецком, испанском и португальском языках. Она будет доступна как в печатном, так и в электронном форматах.



Писательница подчеркнула, что роялти с продаж сказки направит в свой благотворительный фонд Volant для помощи пострадавшим от коронавируса.



Отметим, что сказочную повесть "Икабог" Джоан Роулинг написала еще 10 лет назад и на протяжении всего этого времени рукопись пролежала на чердаке ее дома.