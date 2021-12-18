Двое мужчин 30 лет пробыли в рабстве в Казахстане

Добровольцы-общественники из столицы Казахстана помогают двум мужчинам, которые почти 30 лет находились на нелегальном положении, работая в качестве рабов на хозяев. В Казахстан они оба переехали еще во времена Союза, один из Украины, а другой – из России. Что произошло с ними и как они оказались в рабстве, мужчины рассказали сами.
Франс Семерда в Казахстан переехал из Украины. Работал участковым, после – крановщиком. Рассказывает, что в лихие 90-е бандиты в милицейской форме отобрали у него документы. Он отказался на них работать, и его увезли в рабство. Три года Франс пытался восстановить свою личность, но безуспешно.
Владимир Саврухин без документов 29 лет. В 1991 году он из России переехал в Казахстан, но потерял паспорт. Без прописки этот документ не восстановить. Как и Франс, последние 10 лет Владимир работал пастухом. По их словам, если ты без документов, чаще всего кидают на деньги владельцы сельского хозяйства.
Сейчас проблемой двух «нелегалов» занимается фонд «Коргау Астана». По словам его руководителя Анны Рыль, попавшие в трудовое рабство никогда не выбираются из него самостоятельно.
Истории Франса и Владимира еще раз показали – потерять документы можно в секунду, а на восстановление уходят годы.
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