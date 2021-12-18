Двое мужчин 30 лет пробыли в рабстве в Казахстане

Добровольцы-общественники из столицы Казахстана помогают двум мужчинам, которые почти 30 лет находились на нелегальном положении, работая в качестве рабов на хозяев. В Казахстан они оба переехали еще во времена Союза, один из Украины, а другой – из России. Что произошло с ними и как они оказались в рабстве, мужчины рассказали сами.

Франс Семерда в Казахстан переехал из Украины. Работал участковым, после – крановщиком. Рассказывает, что в лихие 90-е бандиты в милицейской форме отобрали у него документы. Он отказался на них работать, и его увезли в рабство. Три года Франс пытался восстановить свою личность, но безуспешно.

«Меня отвезли в Ерейментау, в горах, я там два года пробыл, потом убежал. В Коянды проработал 10 лет, в другом месте семь лет. Обманом не платили. Начали избивать. Уходил – обращался в милицию. У вас нет документов говорили, ничем не можем вам помочь. Начал скитаться. Несмотря на все это, я местный казахстанец, казахской национальности», – сообщил Франс Семерда.

Владимир Саврухин без документов 29 лет. В 1991 году он из России переехал в Казахстан, но потерял паспорт. Без прописки этот документ не восстановить. Как и Франс, последние 10 лет Владимир работал пастухом. По их словам, если ты без документов, чаще всего кидают на деньги владельцы сельского хозяйства.

«Только запросы делают, ответов нет ниоткуда. Я уже и не обращался потом. Сейчас подали документы, дела продвигаются. Если даже работу какую и найдешь, могут и обмануть, ни денег, ничего не платят», – сообщил Владимир Саврухин.

Сейчас проблемой двух «нелегалов» занимается фонд «Коргау Астана». По словам его руководителя Анны Рыль, попавшие в трудовое рабство никогда не выбираются из него самостоятельно.

«В настоящее время направлены запросы в главное управление юстиции Хмельницкой области и Российской Федерации для получения актов о рождении данных граждан», – прокомментировала и.о. руководителя пресс-службы Департамента полиции Нур-Султана Эльмира Шауленова.

Истории Франса и Владимира еще раз показали – потерять документы можно в секунду, а на восстановление уходят годы.