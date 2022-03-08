Движение ЧЕСТНО выяснило, какие зарплаты получают украинские мэры

18:09 08 Июнь Киев, Украина

Для установления должностных окладов мэров городов используются общие для всех постановления Кабинета Министров Украины, однако зарплаты у украинских мэров отличаются в два и в три раза.



Движение ЧЕСТНО проанализировало, какие зарплаты получают мэры областных центров.



У мэра Львова Андрея Садового средний заработок составляет 33,5 тыс. грн, Геннадий Труханов в Одессе получает немного меньше 23 тыс. грн в месяц, Игорь Колыхаев в Херсоне получает около 16 тыс., мэр Запорожья Владимир Буряк - 127,5 тыс., мэр Ужгорода Богдан Андреев получает 55,2 тыс. грн в месяц, Владислав Атрошенко в Чернигове получает 63,3 тыс. грн, Руслан Марцинкив из Ивано-Франковска - 39,2 тыс. грн (его помощники и советник стоят налогоплательщикам 700 тыс. грн в месяц), мэр Житомира Сергей Сухомлин - 29,5 тыс. грн, глава столицы Виталий Кличко - 59,5 тыс. грн.



В ЧЕСНО отмечают, что уровень и условия оплаты труда городского головы определяют депутаты местных советов. Для этого они пользуются определенными постановлениями Кабинета министров, предусматривающих условия оплаты труда лиц местного самоуправления.



Обычно в начале каденции избранного мэра депутатам предлагают проект решения, где фиксируют условия оплаты его труда. Основой является должностной оклад, составляющий основную, но не большую часть заработков мэра. В отличие от различных доплат, оклад - величина постоянная и утверждена постановлением Кабмина еще в 2006 году.



Согласно этому документу, мэру города с населением более одного миллиона человек установлен должностной оклад в размере 16 940 грн, мэрам городов с населением до 180 000 - 15 тыс. грн, а всем остальным - 15 900 грн. То есть разница в пределах 2 тыс. грн.



К каким-то реальным достижениям (например, качество сервиса и услуг в городах) заработная плата мэров обычно не привязывается.



К уже упомянутым выше условиям оплаты труда депутаты обычно предусматривают мэру определенные надбавки, доплаты и премии.



Сюда могут входить надбавки: за ранг должностного лица, за выслугу лет, за высокие достижения в труде, за научную степень, ученое звание и даже за знание иностранного языка. Кроме этого депутаты устанавливают величину ежемесячной премии в процентах от оклада. Иногда она может составлять и 100, и 300% от оклада.





В заработную плату входят также отпускные, больничные, компенсации за командировку, пособия и другие выплаты.



Очень часто мэры получают материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Ее сумму тоже утверждает совет.