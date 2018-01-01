Две украинские марки стали лучшими на международном конкурсе

11:27 05 ноября Киев, Украина





Две украинские почтовые марки завоевали награды международного конкурса Nexofil Award 2020 (г. Мадрид, Испания).

Золото получила почтовая марка «Слава Украине!» за самый оригинальный формат в мире. Марка напечатана на самоклеющейся бумаге в форме карты Украины, а шрифт к ней специально разработан художником-калиграфистом Ольгой Верменич.

Второе место в категории «Лучшая марка мира по технологии офсетной печати» заняла тоже украинская марка - «Рубашка (фрагмент). Черниговская область» из серии «Украинская вышивка - код нации». На ней изображен экспонат из коллекции Музея Ивана Гончара с образцом вышивки.

Две марки-победительницы конкурса Укрпочта ввела в обращение в 2019 году.

Конкурс Nexofil Award 2020 определяет оригинальные марки. В состав международного жюри конкурса входят президенты филателистических федераций и академий из разных стран мира.

Украинские почтовые марки - одни из лучших в мире, о чем свидетельствуют многочисленные филателистические награды. Только в прошлом году марковый лист «Насекомые Украины» (2018 г.в.) авторства Александра и Сергея Харуков получил сразу три награды - Grand Prix WIPA (Австрия), Nexofil Award (Испания) и Asiago (Италия), а почтовые марки по программе Europa на тему «Национальные птицы» - «Аист белый» и «Соловей восточный» (2019 в.), выполненные Натальей Кохаль, получили первое место в конкурсе «Лучшая марка Европы - выбор коллекционера 2019».

Всего за 29 лет независимости Укрпочтой введено в оборот почти 2000 сюжетов почтовых марок.