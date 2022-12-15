Две трети украинцев ожидают, что 2023 год будет лучше предыдущего

14:32 15 декабря Киев, Украина

Согласно данным социологического исследования группы «Рейтинг», две трети украинцев ожидают, что следующий 2023 будет лучше предыдущего

Еще 12% считают, что год будет таким же, 16% – хуже. По сравнению с исследованием 2021 настроения стали более оптимистичными, отмечают

социологи.

Кроме того, почти 90% опрошенных смотрят в 2023 с оптимизмом, лишь 6% с пессимизмом.



Более 82% опрошенных считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, только 7% – что в неправильном.



Надежды на 2023 год

Веру в победу и то, что Украина смогу отразить нападение рф выразило 97% украинцев. Меньше определенности у южан, однако и там показатель превышает 70%.