Два украинца попали в рейтинг Forbes «30 до 30»

Братья Станислав и Павел Матвиенко из Николаева стали одними из тридцати самых успешных и вдохновляющих молодых украинцев в рейтинге журнала Forbes «30 до 30».
Об этом сообщает пресс-служба университета имени Пилипа Орлика.
В список «Forbes» вошли сразу два николаевца Станислав и Павел Матвиенко. Они представили сферу IT.
Компания Павла «RetargetApp» – это приложение для автоматизации рекламных кампаний. Среди его партнеров Shopify, Facebook, Google. Сервисом, на сегодня, пользуются более 5000 интернет магазинов США, которые, благодаря кампании, продали товаров на 60 миллионов долларов. Цель кампании – помочь маленьким интернет-магазинам начать привлекать потенциальных покупателей нетоксичной, красивой, нужной и полезной рекламой.
Важно подчеркнуть, что бизнес команды братьев созданы из украинцев и работают в Киеве.
Редакция «Forbes» отмечает, что своим примером победители рейтинга «30 из 30» дают понять: в Украине можно развивать бизнес, создавать инновационные продукты, ставить мировые рекорды, заставлять меняться самые неповоротливые институции. Во времена глобальной неопределенности в Украине есть люди, способные удивить не только страну, но и мир.
Редакция «Forbes» отмечает, что своим примером победители рейтинга «30 из 30» дают понять: в Украине можно развивать бизнес, создавать инновационные продукты, ставить мировые рекорды, заставлять меняться самые неповоротливые институции. Во времена глобальной неопределенности в Украине есть люди, способные удивить не только страну, но и мир.
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