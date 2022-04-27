Два украинца попали в рейтинг Forbes «30 до 30»

20:10 27 ноября Киев, Украина

Братья Станислав и Павел Матвиенко из Николаева стали одними из тридцати самых успешных и вдохновляющих молодых украинцев в рейтинг е журнала Forbes «30 до 30».

Об этом сообщает пресс-служба университета имени Пилипа Орлика.

«Молодые украинцы, попавшие в такой список, известны как творцы наиболее успешных идей в бизнесе или социальной сфере, которые смогли внедрить свои идеи, максимально расширить обороты, достичь наилучших успехов, оказывая, при этом, достойное сопротивление сложным вызовам сегодняшнего мира. Именно они стали кандидатами в европейский и всемирный списки 30 из 30 самых успешных молодых людей Европы и мира до 30 лет 2021 года», - говорится в сообщении.

В список «Forbes» вошли сразу два николаевца Станислав и Павел Матвиенко. Они представили сферу IT.

Компания Павла «RetargetApp» – это приложение для автоматизации рекламных кампаний. Среди его партнеров Shopify, Facebook, Google. Сервисом, на сегодня, пользуются более 5000 интернет магазинов США, которые, благодаря кампании, продали товаров на 60 миллионов долларов. Цель кампании – помочь маленьким интернет-магазинам начать привлекать потенциальных покупателей нетоксичной, красивой, нужной и полезной рекламой.

«Команда Станислава Allset подключила к своему сервису более 3500 ресторанов США. Во время карантина кампания смогла полностью переключиться на он-лайн заказы и бесконтактную выдачу. Пользователь выбирал еду через приложение и забирал ее в ресторане. При этом стартап первым предложил отдельные стойки для бесконтактного получения продуктов и задал тренд. Он же смог переориентироваться из деловых районов в жилые. Именно благодаря сотрудничеству с Allset многие рестораны США смогли не только выжить, но и расширить свой бизнес», - отметили в сообщении.

Важно подчеркнуть, что бизнес команды братьев созданы из украинцев и работают в Киеве.



Редакция «Forbes» отмечает, что своим примером победители рейтинга «30 из 30» дают понять: в Украине можно развивать бизнес, создавать инновационные продукты, ставить мировые рекорды, заставлять меняться самые неповоротливые институции. Во времена глобальной неопределенности в Украине есть люди, способные удивить не только страну, но и мир.