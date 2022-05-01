Два миллиона человек в Украине вакцинированы полностью

09:50 31 июля Киев, Украина

В выборе между угрозой смертельной болезни и вакцинацией украинцы сделали мудрый выбор. Всё больше граждан понимают, что только полная вакцинация населения спасет нас от зловещего вируса.

Как сообщил сегодня, 31 июля, Минздрав Украины, за сутки в стране сделали 150 080 прививок от коронавируса.

При этом первую прививку получили 88 219 человек, а полностью завершили иммунизацию – 61 861.

В течение суток работали 873 мобильные бригады, 2 485 пунктов прививки, 255 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 3 525 848 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 000 356 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 526 204 прививки", - говорится в сообщении.

Напомним, что власти скорректировали план вакцинации. В августе намерены сделать 6 миллионов прививок, а с осени выйти на показатель более 8 миллионов в месяц.