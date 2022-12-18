Дуэт TVORCHI из Тернополя представит Украину на Евровидении-2023

08:46 18 декабря Киев, Украина

В финале Нацотбора на Евровидение 2023 года, который состоялся в субботу, 17 декабря в Киеве, выбрали победителя, который представит Украину на международном песенном конкурсе в мае 2023 года в Ливерпуле, Великобритания.

По результатам голосования жюри - Джамалы, Юлии Саниной и Тараса Тополи - а также голосовавших в приложении Дия зрителей на конкурсе в Ливерпуле Украину представит группа TVORCHI.

Отметим, финал украинского национального отбора проходил в укрытии - ради безопасности присутствующих в случае воздушной тревоги.

Группа TVORCHI состоит из саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста Джеффри Кенни. Коллектив родом из Тернополя и довольно молодой - был основан в 2018 году. Интересно, что оба артиста, если бы не музыка, стали бы фармацевтами - и Джеффри, и Андрей учились на фармацевтическом факультете Тернопольского национального медицинского университета имени И. Я. Горбачевского.

За четыре года существования TVORCHI успели выпустить четыре студийных альбома: The Parts (2018), Disco Lights (2019), 13 Waves (2020) и ROAD (2021).

Отметим, что в 2020 году группа TVORCHI уже участвовала в нацотборе на "Евровидение". Тогда коллектив боролся за право представить Украину с треком Bonfire. С песней коллектив прошел в финал, но не победил.

Напомним, в Ереване, Армения, прошел международный песенный конкурс Детское Евровидение-2022. Победителем стал 13-летний Лиссандро из Франции.