Дудл-игра от Google к Хеллоуину

19:51 30 октября Киев, Украина

Чтобы Хэллоуин в условиях самоизоляции прошел веселей, Google вернул на свою главную страницу игровой Дудл (Doodle), ваша задача спасти "Академию волшебных кошек" от сил зла.

В игре, которая была выпущена в 2016 году, есть кошка по имени Момо, которая выполняет миссию "спасти свою школу магии" от "злых духов". Помимо игры Doodle, Google добавила персонажей Хэллоуина в дополненную реальность (AR). Google Assistant в США также получает приложение с загадками на жуткую тематику, чтобы сделать этот Хэллоуин забавным для людей, не выходящих из дома из-за вспышки коронавируса.

В игре Magic Academy Doodle пользователи смогут сражаться с духами в виртуальном мире Момо. Игра состоит из четырех различных уровней и доступна для входа через домашнюю страницу Google в течение следующих 48 часов в регионах, включая Аргентину, Австралию, Бразилию, Канаду, Россию, Великобританию и США, а также в других местах, где широко отмечается Хэллоуин.